Moment w obiektywie zabrzan

„Moment” to hasło tegorocznego konkursu fotograficznego, pt. „Kreatywne Zabrze”. To już 12 edycja. Zdjęcia, ukazujące magiczne chwile zatrzymane w kadrze, oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: osób pełnoletnich i niepełnoletnich. Prace należy nadesłać najpóźniej do 17 lipca br. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz edukacyjne, w tym publikacja prac w pokonkursowym katalogu oraz udział w wystawie. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. W wernisaż nagrodzonych zdjęć i uhonorowanie laureatów zaplanowano na 14 września, o godz. 17, w Galerii MOK.

Regulamin i karty zgłoszeniowe tegorocznego konkursu są do pobrania na www.kreatywne-zabrze.pl. Każdy z uczestników może przesłać od 1 do 3 fotografii, które będą oceniane indywidualnie (nie jako cykl). W przypadku przesłania przez jednego uczestnika więcej niż 3 zdjęć, Jury nie będzie oceniało żadnego zdjęcia, zaś uczestnik zostanie wykluczony z udziału. Zdjęcia powinny być wywołane na papierze o formacie 21×30 cm plus minus 2 cm oraz dostarczone w formie elektronicznej na podpisanej (imię i nazwisko, wybrana kategoria) płycie CD/DVD (jpg, tiff). Każdy plik na płycie powinien zostać opisany imieniem i nazwiskiem autora, tytułem pracy oraz wybraną kategorią. Dłuższy bok minimum 2500 pikseli (odpowiednik dla boku 21cm 300 dpi). Niedostarczenie jednej z form pracy konkursowej powoduje dyskwalifikację pracy i wykluczenie u czestnika z dalszego udziału w konkursie. Nie zezwala się stosowania fotomontaży i kolaży, polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian w oryginalnej kompozycji zdjęcia. Nie będą również akceptowane prace, z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej. Każda fotografia powinna zostać opisana drukowanymi literami na odwrocie wg schematu stanowiącego załącznik nr 3, tj. imieniem i nazwiskiem autora, tytułem pracy, wybraną kategorią oraz miejscem wykonania fotografii. Prace konkursowe powinny być dostarczone osobiście lub listownie (w usztywnionej kopercie) do Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu, ul. 3 Maja 91a, z dopiskiem – „Kreatywne Zabrze 2020”, do dnia 17 lipca br., do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do siedziby organizatora).