Konkurs na projekt bajkowego kostiumu teatralnego

Pióra, cekiny, woale, wspaniałe kapelusze czy magiczne różdżki. Kostiumy na scenie budzą zachwyt. A gdyby tak samemu zaprojektować kostium do spektaklu operowego, operetkowego lub baletowego? Teraz jest taka możliwość. Opera Śląska zaprasza młodych widzów do udziału w konkursie plastycznym.

Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku do 14 lat. Kostium można stworzyć dla dowolnego bohatera np. Królowej Nocy, księżniczki Turandot, Madama Butterfly, Nemorino, księcia z „Dziadka do orzechów”. – W stworzeniu dla nich kostiumu pomoże nam wyobraźnia. Dla chętnych przygotowane są też szablony, ale nie jest wymagane, aby się nimi posłużyć. Na konkurs można nadesłać tylko jedną pracę, wykonaną dowolną techniką – tłumaczą organizatorzy z Opery Śląskiej w Bytomiu.

Termin nadsyłania upływa 29 maja, o godzinie 10, a ogłoszenie wyników odbędzie się 1 czerwca. Wyłonionych zostanie pięcioro laureatów. Wszystkie szczegóły wraz z adresem wysyłki znajdują się w regulaminie na naszej stronie www.opera-slaska.pl zakładka Aktualności i Edukacja. Tam również formularz zgłoszeniowy i oświadczenie. W nagrodę są rodzinne zaproszenia do Opery Śląskiej i gadżety operowe.