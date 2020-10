Karmnik z recyklingu

Karmnik dla ptaków, funkcjonalny i estetyczny, ale przede wszystkim wykonany z surowców wtórnych. To zadanie dla rodzin, które wezmą udział w konkursie ekologicznym. Ogłosił go Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu. - W związku ze światową akcją „Sprzątania Świata” oraz najnowszymi danymi na temat zagrożeń dla przyrody, jakie niesie ze sobą zatrważająca ilość odpadów wytwarzanych przez człowieka, zapraszamy serdecznie do udziału w rodzinnym konkursie ekologicznym. Zadaniem uczestników jest wykonanie karmnika dla ptaków wyłącznie z surowców wtórnych – wyjaśnia Sylwia Kot z Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu. Organizatorzy dopuszczają możliwość wsparcia rodziców i opiekunów. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Na jej odwrocie należy czytelnie, najlepiej drukiem, w formie metryczki wpisać: imię i nazwisko autora, nr tel. kontaktowego (w przypadku dzieci opiekuna prawnego). Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikami. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane. Karmniki można złożyć osobiście w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu, przy ul. Piłsudskiego 60, koniecznie z dołączoną kartą zgłoszeniową (do pobrania ze strony www.mob.zabrze.pl). Termin dostarczenia prac upływa 21.10.2020 r. W razie pytań lub wątpliwości, można kontaktować się telefonicznie pod numerem: 32 271 30 33 w godz. 10.00-15.00. Karmniki z recyklingu oceni komisja, do 27.10.2020 r., wyłoni 3 laureatów. Ich decyzja zostanie ogłoszona w tym samym dniu, na stronie www.mob.zabrze.pl, a nagrodzone prace będą opublikowane na profilu społecznościowym i na stronie internetowej Miejskiego Ogrodu Botanicznego. Wręczenie nagród i dyplomów laureatom odbędzie się 30 października 2020 r. Konkurs organizuje Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu i oraz firma FCC Polska.