Cyklon Przemysława Semczuka

Księgarnia Świat Książki, która mieści się w Centrum Handlowym „Platan", cyklicznie poleca naszym czytelnikom swoje najnowsze powieści. Dziś prezentujemy recenzję, którą przygotowała Patrycja Szydłowska z zabrzańskiego Świata Książki.

- Czy prawda zawsze wyzwala? Na to pytanie musi odpowiedzieć sobie bohaterka najnowszej powieści Przemysława Semczuka pt. „Cyklon”. Kasia, wraz z siostrą Małgorzatą, właśnie pochowały matkę. Zjazd rodzinny okazał się okazją do rozwikłania tajemnic, które wciąż krążyły wokół tej rodziny. Jednak z każdą kolejną opowieścią poszczególnych jej członków na jaw wychodzi prawda, której nikt się nie spodziewał. Tragiczna historia rodziców i dziadków Kasi prowadzi aż do czasów II wojny światowej i obozu koncentracyjnego w Auschwitz. To ten element staje się kluczem do zrozumienia losów kolejnych pokoleń. Niestety, ujawnia również czyny, często okrutne, które na zawsze zmieniły losy wielu ludzi. Ta powieść, oparta na prawdziwych wydarzeniach, ukazuje pasjonującą historię, która hipnotyzuje już od pierwszych stron i trzyma w czytelniczym napięciu aż do ostatniej kartki. Autor prowadzi nas przez meandry ludzkich losów, trudnych wyborów, tajemnic strzeżonych od lat i wreszcie gorzkiej i bolesnej prawdy. Historia rodzinna spleciona z wielką historią, sięgającą początków II wojny światowej, przyciąga jak magnes. Ta mocna i niezwykle przejmująca powieść to pozycja obowiązkowa. Porywa treścią, stawia ważne pytania i zostawia z całym wachlarzem emocji – napisała Patrycja Szydłowska z zabrzańskiego Świata Książki. Ze Świata Książki bony rabatowe dla czytelników

