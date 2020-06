Zandka w sieci

Kolejne budynki na Zandce zostaną podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. W ubiegłym tygodniu Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podpisało umowę w tej sprawie z firmą Elektrotermex z Ostrołęki.

Firma zbuduje węzły cieplne w 5 budynkach mieszkalnych na Zandce, przy ul. Krakusa 10, 12, 14, 16, 18. W budynkach są już gotowe sieci wewnętrzne, które zostaną podłączone do nowych węzłów. Prace mają zakończyć się 15 września, by sieciowe ciepło grzało mieszkania jeszcze przed zimą. – To część większego projektu, uciepłownienia centrum Zabrza, w rejonie ulic Wolności , Bytomskiej i Powstańców Śląskich oraz Zandka. W jego ramach do sieci podłączonych zostanie w sumie 14 budynków na Zandce. Ale rozbudowa naszej sieci umożliwia podłączenie wszystkich budynków. To, w jakim czasie się to uda, zależy od właścicieli, ZBM – TBS, wspólnot i osób prywatnych– mówi Lesław Złotorowicz, prezes ZPEC.

Obecna umowa opiewa na 300 tysięcy złotych. Wartość całego projektu to około 2,4 mln zł. Firma otrzymała dofinansowanie, w wysokości 1,6 mln zł, ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Podłączenie zabytkowego osiedla do miejskiej sieci ciepłowniczej to inwestycja, na którą mieszkańcy Zandki czekali od lat. Wielokrotnie mówiono o tym na spotkaniach z władzami miasta. Teraz jedyną obawą są przyszłe rachunki za ciepło.