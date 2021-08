W Zabrzu pracują Peruwiańczycy, Kenijczycy i Kameruńczycy

70,5 tysiąca cudzoziemców legalnie pracuje w województwie śląskim. W Zabrzu – 14 103. Najwięcej jest Ukraińców, Gruzinów, Rosjan, Białorusinów, Ormian, ale są też obywatele Peru, Rwandy, Szwecji, Syrii, Kenii, Kamerunu czy Palestyny.

W całej Polsce składki na ubezpieczenia społeczne płaci już 818 tys. obcokrajowców. Od czerwca ubiegłego roku w rejestrach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przybyło 200 tysięcy cudzoziemców w kraju, a w województwie śląskim 19 tysięcy. Śląski rynek pracy obecnie daje zatrudnienie przedstawicielom ponad 90 państw.

Pracodawcy coraz chętniej zatrudniają osoby z zagranicznym paszportem. Widać to także w statystykach ZUS. Na koniec czerwca 2020 r. w całym kraju legalnie pracujących cudzoziemców było 605 tysięcy, a pod koniec czerwca 2021 r. 818 tys. Jeśli chodzi o dane z województwa śląskiego, to w czerwcu 2020 r. liczba obcokrajowców odprowadzających składki do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosiła 51 310, a obecnie na koniec czerwca 70 595.

W naszym regionie najwięcej legalnie pracujących obcokrajowców podlega pod zabrzański Oddział ZUS. Na koniec czerwca zgłoszonych tu było 14 103 osób. W Oddziale ZUS w Bielsku-Białej 10 777 cudzoziemców, w Oddziale ZUS w Chorzowie – 13 426 cudzoziemców, w Oddziale ZUS w Częstochowie – 12 796, w Oddziale ZUS w Rybniku – 12 266, a w Oddziale ZUS w Sosnowcu – 7277.

W tych statystykach nie od dziś na czele są obywatele Ukrainy. Pod koniec czerwca tego roku zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w całym kraju było 603 tysiące Ukraińców, co stanowi prawie 74 proc. wszystkich obcokrajowców w rejestrach ZUS. – Także w województwie śląskim stanowią oni największą grupę zagranicznych pracowników. Obecnie jest ich 56 tysięcy, czyli ponad 80 proc. wszystkich legalnie zatrudnionych obcokrajowców w naszym województwie – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim. Drugą narodowością, która chętnie podejmuje pracę w Śląskim to Białorusini i Gruzini. Legalnie zatrudnionych jest 2,3 tysiąca obywateli Białorusi, a Gruzji – 1,9 tysiąca.

Obok tych narodowości pracują tu także osoby z Mołdawii (947), Rosji (776), Rumunii (438), Włoch (404), Turcji (355), Niemiec (348), Czech (316), Armenii (229) i Chin (217). Wśród zagranicznych pracowników zdarzają się także osoby z bardzo odległych i egzotycznych krajów, na przykład z Argentyny, Ekwadoru, Laosu czy Madagaskaru.

W sumie śląski rynek pracy daje obecnie zatrudnienie przedstawicielom ponad 90 państw.