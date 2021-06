Zabrze słabo w rankingu Forbesa

Pandemia mocno dała się we znaki samorządom – spadły ich dochody, z drugiej strony więcej musiały wydać na działania związane z zachowaniem reżimu sanitarnego. Mimo to w trudnym 2020 roku odnotowały wzrost dochodów średnio o 9 proc. w porównaniu do 2019 r. Zabrze w rankingu wypadło… poniżej ogólnopolskiej średniej.

Łącznie wszystkie gminy uzyskały dochody na poziomie 249,4 mld zł. Liderem jest Warszawa z wynikiem 18,6 mld zł, który był jednak tylko o 2,5 proc. lepszy niż w 2019 roku. Na drugim biegunie z najmniejszymi dochodami znalazła się gmina wiejska położona w województwie podlaskim – Dubicze Cerkiewne. Zabrze pod względem dochodów znalazło się na 24 miejscu wśród miast na prawach powiatu, z dochodami na poziomie 1 080 mln zł (wzrost o 8,8 %). Tak naprawdę jednak dopiero przeliczenie uzyskanych przez samorządy dochodów na jednego mieszkańca pokazuje, które z nich można zaliczyć do najbogatszych. Miano najbogatszego samorządu w przeliczeniu na jednego mieszkańca przypada gminie Kleszczów – na jednego mieszkańca w ubiegłym roku przypadło tu ponad 41 tys. zł. Najmniejszy dochód na osobę – niespełna 4 tys. zł – uzyskała zaś gmina wiejska Wietrzychowice położna w województwie małopolskim. Średnio na jednego mieszkańca naszego kraju przypadało w ubiegłym roku 6498 zł. Zabrze jest poniżej tej średniej, znalazło się na 64 miejscu , z dochodem na mieszkańca na poziomie 6271 zł.