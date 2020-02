Zabrzanie przekazali 3 miliony organizacjom

Od poniedziałku ruszy gorący okres składania zeznań podatkowych. Ilu podatników rozlicza się w Zabrzu? Jaka część robi to elektronicznie? Ile czasu czeka się na zwrot podatku i od czego to zależy? Ilu zabrzan wspiera organizacje pozarządowe 1% swojego podatku? Odpowiada Marek Schuetz, kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej Urzędu Skarbowego w Zabrzu.

Zmian w przepisach podatkowych co roku nie brakuje. Teraz są to m.in. mikrorachunki.

Od 1 stycznia wszyscy, którzy mają coś do zapłacenia do Urzędu Skarbowego, jakieś zobowiązanie podatkowe, wpłacają go na mikrorachunek – indywidualny rachunek każdego podatnika, który jednak służy tylko i wyłącznie do zapłaty podatku – PIT, CIT i VAT. Nie dotyczy to tylko przedsiębiorców, a wszystkich obywateli.

Ale jeśli ktoś ma umowę o pracę i co miesiąc dostaje wypłatę na konto, to mikrorachunek go nie dotyczy?

Nie, chyba, że w rocznym rozliczeniu podatkowym wyjdzie, że musi dopłacić podatek – wtedy trzeba będzie taki mikrorachunek wygenerować. W mediach pojawiały się błędne informacje, że trzeba było zrobić to do końca roku. To nieprawda. Rachunek generuje się z chwilą, gdyzaistnieje taka konieczność czyli gdy podatnik będzie miał coś do zapłacenia. Były też błędne informacje dotyczące samego sposobu generowania rachunku. Jeśli ktoś prowadzi działalność lub firmę, generuje numer rachunku po NIP-ie, jeśli nie – po numerze PESEL. Istotne jest, że ten rachunek służy tylko do płacenia podatków. Urząd Skarbowy nie będzie na niego zwracał np. nadpłaconego podatku. Do tego służą rachunki bankowe podatników.

Ilu jest w Zabrzu podatników?

Zeznań PIT 37, które są składane najczęściej, w ubiegłym roku wpłynęło 60800.

To znaczy, że w ciągu ostatnich 3 lat przybyło ich prawie 4 tysiące. Czyli w tym czasie 4 tysiące osób podjęło pracę i rozlicza się w Zabrzu.

Dokładnie tak jest, myślę, że spora część to obcokrajowcy, przede wszystkim Ukraińcy, którzy tu mieszkają i tu się rozliczają. PIT-ów 36, od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, jest około 7 tysięcy, PIT 36L, od osób, rozliczających się podatkiem liniowym, płaci około 1,9 tysiąca osób. Ryczałtowców, wśród których są też wynajmujący mieszkania, jest niecałe 3 tysiące. PIT-ów 11, od pracodawców, wpływa rocznie do urzędu około 102 tysiące. Z punktu widzenia rozliczeń podatkowych i zwrotu podatku ważna jest też jeszcze jedna liczba – mamy rocznie ponad 100 tysięcy zajęć z tytułu mandatów, kar, kredytów, zaległości alimentacyjnych czy zajęć komorniczych. Warto tego unikać, bo koszty obsługi tych zajęć są wysokie. Lepiej przyjść do urzędu i na przykład poprosić o rozłożenie takiej zaległości na raty.

* Kolejna zmiana to okres rozliczeń – od 15 lutego, a nie od początku roku.

Tak było już w ubiegłym roku. Zeznania można składać wcześniej, ale i tak liczy się od 15 lutego. I dopiero od tego dnia liczy się np. termin zwrotu podatku. Na zwrot, w wypadku zeznań złożonych elektronicznie, mamy 45 dni od dnia prawidłowo złożonego zeznania. Jeśli zostało złożone w wersji papierowej, termin jest dłuższy i wynosi 3 miesiące. Osoby z Kartą Dużej Rodziny mogą liczyć na zwrot podatku do 30 dni. Ale zwykle nie czekamy do ostatniej chwili i pieniądze do podatników wracają szybciej.

A jeśli ktoś musi dopłacić podatek?

Warto tu podkreślić jedną sprawę. Nie trzeba wtedy czekać na koniec okresu rozliczeniowego, bo podatku nie trzeba płacić z chwilą złożenia zeznania. Można rozliczyć się już teraz, a dopłacić podatek 30 kwietnia. I jeszcze jedna sprawa – w tym roku zmienił się termin rozliczeń PIT-ów 28. Wcześniej składało się je do końca stycznia, teraz – w okresie od 15 lutego do 2 marca.

Ilu zabrzan rozlicza się z fiskusem elektronicznie?

Z roku na rok tych osób jest więcej, teraz jest to około ….%. Ta liczba dynamicznie wzrosła szczególnie od czasu wprowadzenia usługi „Twój e-PIT”. Media mówiły, że to urzędy skarbowe rozliczają podatników… Może nie do końca, ale faktycznie jest to bardzo fajna forma wspierania podatnikó. I bardzo przydatna, szczególnie w tegorocznym rozliczeniu – w trakcie ubiegłego roku zmieniła się skala podatku PIT, pojawiła się ulga dla młodych, wzrosły koszty uzyskania przychodów.

Rok temu usługi „Twój e-PIT” obawiały się zwłaszcza organizacje pozarządowe, które nie były pewne, co będzie z odliczeniem 1% podatku.

Wstępne zeznanie podatkowe powstaje elektronicznie, na podstawie tych informacji, które posiadamy – od płatników i z zeznań z lat poprzednich – na przykład jeśli chodzi o ulgę na dzieci. Podobnie zrobiliśmy z 1% dla organizacji pozarządowych – jeśli ktoś w ubiegłym roku wskazał taką organizację, pojawi się ona również w tegorocznym rozliczeniu. Zachęcam jednak, by sprawdzić to wstępnie przygotowane zeznanie i zobaczyć, czy wszystko się zgadza.

Ile zabrzanie przekazali organizacjom pozarządowym w ramach 1% podatku?

To kwota …… Wydaje się, że 1% to nie są duże kwoty, ale jeśli przekazują je tysiące mieszkańców, potrafią zebrać się z tego tytułu olbrzymie pieniądze. Przy tej okazji ważna informacja dla emerytów, którym zeznanie podatkowe przygotowuje ZUS. Wcześniej było tak, że by przekazać 1%, musieli oni osobno się rozliczać, dodatkowo płacić za wypełnienie zeznania. Teraz muszą wypełnić jedynie bardzo prosty formularz PIT OP.

Czy pojawiły się nowe ulgi podatkowe?

Jest jedna nowa ulga podatkowa, termomodernizacyjna, która weszła w życie od 1 stycznia 2019 roku. Dotyczy tylko i wyłącznie właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, albo domów wielorodzinnych z maksymalnie dwoma mieszkaniami. Budowa takiego domu musi być zakończona. Ulga dotyczy wszelkich wydatków, poniesionych na termomodernizację – może być to np. ocieplenie, pompy ciepła, nowe piece grzewcze, stolarka okienna i drzwiowa, ale i audyt energetyczny czy wykonanie projektów. I oczywiście fotowoltaika. Odliczyć od dochodu na ten cel można 53 tysiące złotych. Limit jest na podatnika, który jest właścicielem. Jeśli ktoś ma dwa domy – ulga się nie zmienia. Wydatki muszą by ć udokumentowane i muszą być poniesione u podatników podatku VAT. Nie mogą być też sfinansowane z innych źródeł, to muszą być pieniądze, które podatnik faktycznie wydał na ten cel. W celu rozliczenia ulgi wypełnia się załącznik PIT O, ten sam, co przy uldze na dzieci. Można ją odliczać przez 6 kolejnych lat, ale samo przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi być zakończone w ciągu 3 lat, licząc od daty pierwszego zakupu. Już widzimy, że jest spore zainteresowanie tym tematem. Mówimy o niej m.in. na spotkaniach „Czyste powietrze”, które w poszczególnych dzielnicach organizuje Urząd Miejski. Na razie to propozycja tylko dla właścicieli domków jednorodzinnych, ale w ministerstwie toczą się prace, by w przyszłości ulga mogła objąć także wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe.

Jest też nowa ulga dla młodych.

Tak, to zmiana podatkowa, która weszła w życie 1 sierpnia 2019 roku. Od tego dnia przychody osób poniżej 26 roku życia, pracujących na umowę o pracę lub umowę o dzieło, są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Trzeba było zgłosić to pracodawcy, ale jeśli ktoś tego nie zrobił, zostanie to teraz odliczone w rozliczeniu podatkowym. Od 1 stycznia 2020 roku płatnik nie pobiera już zaliczki na podatek do wysokości pierwszego progu podatkowego czyli do przychodu w wysokości 85528 zł. Co ważne, nie dotyczy to osób młodych, które prowadzą własną działalność gospodarczą.

A co z osobami, mieszkającymi w Zabrzu, a pracującymi za granicą?

Polska ma różne umowy z różnymi krajami, dotyczące opodatkowania pracowników, więc takie sprawy trzeba rozpatrywać indywidualnie. Warto jednak zaznaczyć, że w ramach wymiany informacji podatkowych dostajemy z innych krajów dane o Polakach pracujących u nich, o ich zarobkach, ale i wypłaconych świadczeniach, rentach, odszkodowaniach. Jesteśmy w stanie sprawdzić, czy dana osoba wywiązała się z zapłacenia podatków od takich przychodów. Często taka osoba powinna rozliczyć się w Polsce. Jeśli tego nie zrobiła, wzywamy do złożenia korekty zeznania. Nawet jeśli nie ma faktycznie podatku do zapłacenia, ale jest to istotne choćby z powodu świadczeń społecznych.

Dziękuję za rozmowę.

