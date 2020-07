Wyższa składka do Metropolii przez podatek VAT?

To zła wiadomość dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także dla miast ją tworzących, w tym Zabrza. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odwołał się od korzystnego dla GZM wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie opodatkowania VAT składek gmin na komunikację publiczną. Na szczęście Zabrze ma na razie nadwyżkę w opłaconych już składkach.

Zgodnie z interpretacją Krajowej Administracji Skarbowej Metropolia od ubiegłego roku płaci podatek VAT od składek zmiennych gmin, m.in. na finansowanie komunikacji publicznej. KAS oceniła, że realizacja zadań przekazanych Metropolii przez gminy jest wykonywaną przez nią usługą. Podobne interpretacje dostało też kilka związków komunalnych w Polsce. Skarbówka nakazała wszystkim zapłatę 8 % podatku.

Władze Metropolii nie zgodziły się z taką interpretacją KAS i skierowały sprawę do sądu. Rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach odbyła się w lutym. WSA podzielił interpretację przepisów przedstawioną przez samorządowców, jednak dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odwołał się od wyroku.

GZM uważa w sporze, że jest organem władzy publicznej i w związku z tym w zakresie organizacji transportu publicznego wykonuje przekazane jej zadanie, a nie usługę. Składką pokrywane są przy tym tylko koszty zadania, zgodnie z ustawą o samorządzie.

Podatek do zapłaty wynikający z interpretacji KAS wynosi 8 proc. od kwoty, którą wpłacają gminy. Ponieważ łączna kwota składek tylko w ubiegłym roku wyniosła około 500 mln zł, GZM miałaby do zapłaty około 40 mln zł. W tym roku łączną część zmienną składki gmin na finansowanie komunikacji zaplanowano pierwotnie na 523,3 mln zł.

Dotąd Metropolia płaci podatek z trafiającego do budżetu GZM udziału w podatku PIT. Jej przedstawiciele akcentują, że w razie przegranej w sporze z KAS konieczne byłoby doliczenie wartości podatku do gminnych składek lub zmniejszenie nakładów na komunikację. Obie możliwości są niekorzystne dla mieszkańców. Samorządowcy argumentują też, że wcześniej składki, którymi gminy finansowały organizację komunikacji przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego – nie były obciążone podatkiem VAT.

- Składka Miasta Zabrze do GZM na komunikację publiczną za 2019 rok to 38,7 mln zł. Zwrócono nam z tej kwoty 1,338 mln zł nadpłaty. Mamy też rezerwę na rachunku w GZM w wysokości 2,870 zł, na poziomie ewentualnego podatku VAT. Więc nawet jeśli wyrok będzie niekorzystny, odczujemy to dopiero w przyszłości. Ale mamy nadzieję, że Metropolia wygra ten spór – mówi Piotr Barczyk, skarbnik Zabrza.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja – mocą ustawy przygotowanej przez rząd specjalnie dla regionu – skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych przez blisko 2,3 mln osób. Jednym z jej ustawowych zadań jest transport publiczny. Od początku ubiegłego roku GZM przejęła organizację komunikacji miejskiej na swoim terenie. /dast/