Strefa Rozrywki w Platanie

Automaty do gier, przygody w wirtualnej rzeczywistości i gry zręcznościowe – ruszyła Strefa Rozrywki w zabrzańskim Centrum Handlowym Platan.

Strefa Rozrywki to ogólnopolska sieć salonów z automatami i grami zręcznościowymi. Co tam znajdziecie? Popularne zabawy zręcznościowe, takie jak cymbergaj, „bokser” czy łapa do wyciągania pluszaków, a także symulatory kręgli, koszykówki, czy wodnego pistoletu to tylko początek listy atrakcji, które czekają na gości salonu rozrywki w CH Platan. Gum Drop, Treasure Cove, Flying Tickets. Maszyny dostępne w Strefie Rozrywki to tzw. automaty ticketowe – za osiągnięte wyniki uczestnicy otrzymują odpowiednią liczbę biletów (ticketów), które na koniec wizyty mogą wymienić na nagrody. Pula bonusów jest zróżnicowana i dostosowana do wymagań różnych grup klientów: od słodyczy i zabawek, poprzez gry, po drobną elektronikę (głośniki, drony, czy okulary VR) – dzięki czemu każdy ze szczęśliwców znajdzie tu coś dla siebie.

Poza automatami, w Strefie Rozrywki w CH Platan znajdują się także kapsuły Kina 9D, czyli rozrywki w wirtualnej rzeczywistości. Dla najmłodszych przygotowano duży wybór interaktywnych filmów – dostosowanych do wieku odbiorców, natomiast nastolatki i dorośli mogą m.in. wziąć udział w emocjonującym wyścigu Formuły 1, przejechać się szaloną kolejką górską albo przeżyć horror w nawiedzonym domu.

– Pomysł biznesu opartego o automaty i doświadczenia wirtualnej rzeczywistości wziął się z pasji, którą chcemy dzielić się z naszymi klientami. To więcej niż prosta rozrywka – poszczególne maszyny pomagają trenować spostrzegawczość, koordynację oko-ręka czy refleks. Osiąganie dobrych wyników nie jest wyłącznie kwestią szczęścia, a faktycznych, możliwych do wyćwiczenia, umiejętności – mówi Marta Job, manager Strefy Rozrywki w CH Platan. – Z kolei szeroka oferta kina 9D zapewnia unikalne emocje dzieciom i dorosłym – znacznie szersze niż hełmy VR oferujące jedynie przestrzenny obraz i dźwięk. Dzięki ruchomej platformie i wibrującym fotelom uczestnicy czują drganie pojazdów, którymi przemieszczają się w swojej przygodzie, efekty wybuchu lub upadku, łaskotanie w stopy czy powiew wiatru na twarzy. Każdy seans to zupełnie odmienne doświadczenie!

Strefa Rozrywki w CH Platan to 10. salon sieci w Polsce, znajduje się na parterze galerii.