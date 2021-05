Rządowe pieniądze na drogi

Zabrze dostało 3,2 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę drogi na południe od ul. Handlowej wraz z chodnikiem i – o dziwo – ścieżką rowerową, zjazdami do posesji, budową dwóch rond na skrzyżowaniu z ulicami Pyskowicką i Magazynową. Druga planowana z tych środków inwestycja to budowa drogi w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie, na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. W. Tatarkiewicza wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem.

To kolejne rządowe wsparcie dla Zabrza. Miasto dostało już ponad 3 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na remont dawnego ratusza w Rokitnicy, a także środki m.in. na termomodernizację Przedszkola nr 29 przy ul. Paderewskiego 5, modernizację i rozbudowę Miejskiego Ogrodu Botanicznego, budowę drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w ciągu ul. M. Hubera, budowę drogi przy ul. Wosia oraz budowę miejsc postojowych w rejonie ul. W. Reymonta.