Jak rozwija się Zabrze?

Dopiero 35 miejsce zajęło miasto Zabrze w rankingu firmy Arcadis, która oceniła 50 największych polskich miast wpisujących się w ideę zrównoważonego rozwoju. Pod uwagę brano działania w trzech obszarach: społeczeństwo, środowisko i gospodarka. Wygrały Warszawa, Toruń i Zielona Góra, a w obszarze działań na rzecz środowiska najlepszy był Koszalin.

Czym jest zrównoważony rozwój? Tym sloganem często posługują się rządzący Zabrzem. Według definicji to taki sposób gospodarowania, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia nie zmniejszy szans zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. W zrównoważonym rozwoju środowisko naturalne jest jego podstawą, gospodarka narzędziem, a dobrobyt społeczeństwa celem. W rankingu poszczególne miasta zostały ocenione w tych trzech obszarach.

-Ranking jest znakomitym sprawdzianem dla władz miejskich pokazującym, jak w przeciągu ostatnich kilku lat, poszczególne miasta radziły sobie w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju – mówił, cytowany przez PAP, Jarosław Miziołek, prezes Arcadis. -Wiele projektów miejskich ma charakter synergiczny, poprzez co sprzyjają one zarówno poprawie jakości życia mieszkańców, realizują cele adaptacji do zmian klimatu oraz poprawiają stan środowiska czy infrastruktury

W kategorii społecznej ocena zrównoważonego rozwoju koncentruje się na jakości życia obecnie i w perspektywie dla przyszłych pokoleń. Elementy takie jak zdrowie i dostęp do opieki zdrowotnej oraz edukacja stanowią podstawę zrównoważonego rozwoju społecznego. Wskaźniki w obszarze rozwoju społecznego pozwalają na ocenę miast pod względem demografii, kultury, ubóstwa, bezpieczeństwa i aktywności społecznej mieszkańców – piszą autorzy rankingu. Zabrze w tym obszarze plasuje się na 36 pozycji. Lepiej wypadają: Katowice (13), Bielsko-Biała (15), Gliwice (18), Jastrzębie-Zdrój (24), Jaworzno (27), Rybnik (31), Tychy (34). Gorzej – Mysłowice (37), Częstochowa (40), Dąbrowa Górnicza (42), Chorzów (46), Ruda Śląska (47) i Bytom (49).

Pod względem środowiska pod uwagę brana jest przede wszystkim: dobra jakość powietrza, wrażliwość na zmiany klimatu, obecność zieleni w strukturze miejskiej. Niezwykle istotne kwestie dotyczą również wykorzystania zasobów, racjonalnej gospodarki odpadami, dostępności do urządzeń sieciowych, a także planowania przestrzennego – czytamy w opracowaniu. Ten obszar jest najlepszym ocenianym obszarem naszego miasta, gdyż zajęliśmy w rankingu 28 miejsce. Lepiej od nas radzą sobie: Bielsko-Biała (5), Mysłowice (16), Bytom (17), Tychy (22), Sosnowiec (26). Za nami są: Katowice (31), Ruda Śląska (34), Gliwice (34), Dąbrowa Górnicza (40), Jastrzębie-Zdrój (44), Rybnik (46), Częstochowa (47), Jaworzno (48), Chorzów (49).

Kategoria gospodarki koncentruje się na kondycji ekonomicznej miasta, wykorzystując wskaźniki odnoszące się do wydatków inwestycyjnych miast, sytuacji na rynku pracy, przedsiębiorczości mieszkańców, wartości środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej na realizację projektów, a także stanu infrastruktury transportowej w miastach – czytamy w raporcie. Zabrze zajmuje tu dopiero 37 miejsce. O wiele lepiej radzą sobie w tej sferze: Katowice (5), Bielsko-Biała (10), Chorzów (12), Gliwice (14), Częstochowa (15), Tychy (16), Rybnik (28), Dąbrowa Górnicza (30). Gorzej gospodarzą: Jaworzno (39), Sosnowiec (40), Ruda Śląska (41), Jastrzębie-Zdrój (44), Mysłowice (49), Bytom (50).

Ranking wygrała Warszawa, tuż za nią plasują się: Toruń, Zielona Góra, Rzeszów, Poznań, Bielsko-Biała, Olsztyn, Gdańsk, Koszalin, Lublin. Zabrze znalazło się na odległej 35 pozycji.