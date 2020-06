Wiosna to idealna pora na inwestycje i remonty na drogach i chodnikach. W najbliższym czasie czeka nas sporo zaplanowanych już robót.

Już trwa inwestycja w poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ul. Chudowskiej, gdzie odtwarzane są bariery ochronne i modernizowane pobocze. Kolejne roboty rozpoczną się w najbliższych tygodniach. To m.in. remont istniejącego chodnika wzdłuż ul. Tatarkiewicza, od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do budynku Tatarkiewicza 22, remont istniejącego chodnika pomiędzy budynkami ul. Franciszkańskiej 8 i 14 do boiska Orlik, remont istniejącego chodnika w ciągu ul. Franciszkańskiej w rejonie sklepu Rzecki (rozpoczęcie wszystkich robót budowlanych w maju).

W czerwcu planowana jest budowa miejsc postojowych i brukowanie chodników przy ul. Banachiewicza na osiedlu Kopernika oraz na ulicy Gdańskiej.

Równocześnie cały czas trwa największa obecnie inwestycja drogowa w Zabrzu – budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Roosevelta z ul. Piłsudskiego, obok Areny Zabrze.

Przygotowywane są także przetargi na kolejne drogowe inwestycje. To m.in. budowa drogi publicznej gminnej na południe od ul. Handlowej wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, zjazdami do posesji, budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pyskowickiej i Magazynowej, przebudowa ulicy Bytomskiej w rejonie potoku Julka oraz budowa kolejnych miejsc postojowych na oś. Kopernika.