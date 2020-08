Rada zwolniła prezesa ZSM

Włodzimierz Bosowski nie jest już prezesem Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Stanowisko straciła też wiceprezes Ilona Wilczek, główna księgowa ZSM. Zaraz potem odwołano wszystkie zaplanowane na ten tydzień Walne Zgromadzenia Członków Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. O co poszło?

W poniedziałek miało rozpocząć się Walne Zgromadzenie Członków Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zaplanowano je w 6 częściach, w poszczególnych rejonach działania ZSM. Jednym z punktów obrad miało być wybranie nowej Rady Nadzorczej na lata 2020 – 2023. Zgromadzenia powinny zostać przeprowadzone do 30 czerwca, ale w związku ze stanem epidemii ogłoszonym w naszym kraju, termin ten przesunięto do 30 września. Zarząd ZSM zaplanował zgromadzenia w salach gimnastycznych, z, jak napisano w ogłoszeniu, zachowaniem wymaganego dystansu między uczestnikami zgromadzenia – wszyscy byli zobowiązani , by założyć maseczki i zdezynfekować dłonie, usiąść w miejscu wyznaczonym na sali, a nawet, by posiadać własny długopis do podpisywania dokumentów. Zarząd ZSM zwrócił się nawet do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach z prośbą o opinię w sprawie organizacji zgromadzeń. Inspektor stwierdził, że mogą one zostać przeprowadzone, przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego. Przypomniał też, że na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego oraz na portalu gov.pl są wytyczne, opracowane z kilkoma ministerstwami, dotyczące organizacji takich zebrań. Taka informacja pojawiła się w dwumiesięczniku ZSM „Z naszych osiedli”, w numerze z lipca/sierpnia 2020 r.

Mimo to, jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, Rada Nadzorcza ZSM zażądała od zarządu, przesunięcia zgromadzeń, a gdy ten się nie zgodził, rada zagroziła mu odwołaniem. I tak się ostatecznie stało.

Więcej o sprawie piszemy w jutrzejszym numerze Nowin Zabrzańskich.