Przyjmują wnioski do Budżetu Obywatelskiego

Od 20 lipca mieszkańcy Zabrza mogą składać wnioski w ramach siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego. Miasto przeznaczyło na ten cel ponad 5 mln zł.

Projekty będzie można składać do 20 sierpnia, a ich wstępna weryfikacja zakończy się 21 września. 5 października opublikowana zostanie ostateczna lista wniosków, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Od 8 do 23 października będzie można głosować. Listę projektów, które zostaną zrealizowane w ramach siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego poznamy 30 października. W wielu miastach naszego regionu mieszkańcy mają możliwość aktywnego włączania się w podejmowanie decyzji o wydatkowaniu publicznych pieniędzy. W skali kraju, różne modele budżetu obywatelskiego realizuje dzisiaj już ponad 80 samorządów. Do tego grona w 2015 roku dołączyło z powodzeniem także Zabrze. Budżet partycypacyjny to wyodrębniona część wydatków gminy, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy. Jest to również skuteczna forma konsultacji społecznych, dzięki którym zabrzanie mogą wskazać potrzebne miastu inwestycje. Propozycje zadań do realizacji mogą składać osoby, które ukończyły 16 lat, głosować może każdy mieszkaniec niezależnie od wieku, jednak tacy, którzy nie ukończyli 13 lat (aby ich głos liczył się) powinni uzyskać zgodę opiekuna prawnego (rodzica). Przyjmowanie wniosków rozpocznie się w poniedziałek – 20 lipca i potrwa do 20 sierpnia. Ogłoszenie wyników wstępnej oceny wniosków przewidziano na 21 września. Termin na składanie odwołań od niedopuszczenia projektu do głosowania – do 28 września. Głosowanie zaplanowano od 8 do 23 października.

Formularze w wersji elektronicznej będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu (www.um.zabrze.pl). W wersji papierowej można będzie je pobrać na parterze przy wejściu głównym do budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu (ul. Powstańców Śląskich 5-7). W 2021 roku na realizację zadań z budżetu partycypacyjnego przeznacza się 5 mln 185 tys. zł. Sześć poprzednich edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta. W szóstej edycji wpłynęły 102 wnioski, a ostatecznie pod ocenę zabrzan poddano 71 z nich. Głosowało przeszło 14 tys. osób, które oddały łącznie ponad 23 tys głosów. Z każdym miesiącem przybywa zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego projektów, a kolejne wchodzą w ostatnią fazę wykonania. Dotychczas w Zabrzu wykonano już ponad 60 projektów. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców powstają m.in. nowe boiska piłkarskie, siłownie pod chmurką, place zabaw, parkingi, montowane są też lampy oświetleniowe wzdłuż chodników i alejek ogrodowych.

Terminarz VII edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego Składanie wniosków 20.07 – 20.08.2020 r. Zakończenie wstępnej weryfikacji 21.09.2020 r. Termin na składanie odwołań 28.09.2020 r. Publikacja ostatecznej listy projektów 05.10.2020 r. Głosowanie nad wnioskami 08.10 – 23.10.2020 r. Ogłoszenie wyników głosowania 30.10.2020 r.

Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza: W tym roku w naszym mieście odbędzie się siódma edycja Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. Doświadczenia i efekty sześciu poprzednich edycji pokazują wyraźnie, że mieszkańcy chętnie biorą udział w tego typu inicjatywach i nie brakuje im ciekawych pomysłów, dzięki którym nasza Mała Ojczyzna ma szansę jeszcze bardziej rozkwitnąć. Cieszy mnie niesłabnące zainteresowanie zabrzan budżetem obywatelskim i możliwościami, jakie on daje. Z każdym miesiącem przybywa zrealizowanych projektów, a kolejne wchodzą w ostatnią fazę wykonania. Każdy zabrzanin może mieć swój udział w pozytywnych przemianach, jakie przechodzi nasze miasto. Dziś możemy nie tylko korzystać z nowych inwestycji i przedsięwzięć, ale samemu je kreować, dostrzegać potrzeby i podpowiadać, które są tymi najpilniejszymi. Liczę na to, że siódma edycja budżetu obywatelskiego spotka się z Państwa dużym zainteresowaniem, a mieszkańcy kolejny raz pokażą, jak duży potencjał drzemie zarówno w nich, jak i w naszym mieście. Zachęcam Państwa do udziału w siódmej edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. Jestem przekonana, że warto brać sprawy w swoje ręce i osobiście decydować na co mają być wydatkowane pieniądze przeznaczone na kolejne edycje budżetu partycypacyjnego.