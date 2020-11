Przybywa ofert pracy w PUP

Jak koronawirus wpłynął na zabrzański rynek pracy? Jakie są perspektywy dla pracowników i pracodawców na najbliższe miesiące? Mówi Elżbieta Korecka, wicedyrektor PUP.

Na razie do 6,7 % wzrosła w Zabrzu stopa bezrobocia. Dla porównania na Śląsku wyniosła ona 4,8 %, a w skali całej Polski - 6,1 %. Te dane dotyczą września 2020 roku. Pracy nie mogły znaleźć w Zabrzu we wrześniu 3593 osoby. Od sierpnia ta liczba wzrosła o 62 osoby.

Mniej jest ofert zatrudnienia. Od początku pandemii, czyli od połowy marca, do chwili obecnej pracodawcy zgłosili 2275 wolnych miejsc pracy. W tym samym okresie rok wcześniej Ofert było 3517. – Od miesiąca września sytuacja zaczęła się poprawiać, zaobserwowaliśmy wzrost ilości zgłaszanych ofert pracy. W miesiącu wrześniu było ich o 80 więcej niż w roku poprzednim – mówi Elżbieta Korecka, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. – Duży spadek ilości zgłaszanych wolnych miejsc pracy nastąpił w branżach najbardziej dotkniętych przez epidemię, takich jak handel detaliczny, gastronomia czy usługi fryzjersko-kosmetyczne. Z kolei w niektórych branżach sytuacja nie uległa znaczącemu pogorszeniu, nadal poszukiwani są pracownicy z branży budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej. Wzrosło również zapotrzebowanie w zawodach medycznych oraz na szwaczki i krawcowe.

Wicedyrektor PUP zwraca też uwagę na inny aspekt – podczas pandemii pojawił się problem w rekrutacji. Większość odbywała się zdalnie, wydłużał się czas naboru, a bywało że pracodawca ostatecznie wycofywał się z zatrudnienia nowego pracownika. Zauważono również wzrost zapotrzebowania na pracę tymczasową, gdzie podpisywane są umowy na krótki okres czasu ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację pandemiczną.

Nowe informacje z GUS potwierdzają, że sytuacja się normalizuje. Stopa bezrobocia we wrześniu 2020 r. nie zmieniła się w stosunku do sierpnia i wyniosła 6,1 proc. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła we wrześniu 1.023,7 tys. wobec 1.028,0 tys. osób w sierpniu.

Wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informowało, że według szacunków resortu stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 6,1 proc. pozostając na tym samym poziomie przez cztery ostatnie miesiące.

Nie tylko Polska odczuła skutki pandemii, podobnie ma również rynek europejski. W związku z ograniczeniami w przemieszczaniu się obywateli przez granice państwowe zalecone było wstrzymanie prowadzonego pośrednictwa w ramach sieci EURES od miesiąca marca 2020 r. Unijne pośrednictwo zostało wznowione od lipca 2020 r. , ale odnotowany jest spadek ofert w stosunku do okresu sprzed pandemii o 85%. DARIUSZ CHROST