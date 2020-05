Przetargi na mieszkania mimo epidemii

Zabrzańskie firmy stoją przed wieloma wyzwaniami, związanymi z epidemią koronawirusa. To, jak sobie z nimi poradzą, będzie skutkowało ich pozycją na rynku w przyszłości. Jedną z firm, które już skutecznie dostosowały się do nowych warunków, jest Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Zabrzu.

Trudne czasy wymagają elastycznego podejścia do klientów. Najkrócej ujmując – ZBM-TBS przestawił się na tryb online. Firma w ubiegłym tygodniu po raz pierwszy zorganizowała zdalne licytacje na stawkę czynszu w wynajmowanych lokalach. Ich przedmiotem były trzy lokale mieszkalne. Chętnych nie brakowało. Co ważne, cały proces przebiegł sprawnie i zakończył się wynajęciem mieszkań. – W Zabrzu wciąż panuje głód mieszkaniowy, wielu mieszkańców czeka na nasze oferty. Naszym zadaniem jest sprostać tym oczekiwaniom, nawet w takim niełatwym momencie – mówi Janusz Krisz, członek Zarządu ZBM-TBS. – Zdecydowaliśmy się, chyba jako pierwszy zarządca w kraju, na prowadzenie licytacji online, na wysokość stawki czynszu w oferowanych przez nas lokalach mieszkalnych. Dotąd odbyły się trzy takie przetargi. Wymagania wobec oferentów są jasne – wystarczy być mieszkańcem Zabrza, spełniać warunki dochodowe określone w regulaminie i nie mieć tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Osoby, które spełniają warunki, mogą zgłosić chęć udziału w licytacji, wpłacają wadium, po czym dostają linka do aplikacji komputerowej, za pomocą której odbywa się licytacja. Wszystko odbywa się w sposób prosty i intuicyjny, a w razie problemów technicznych spółka służy wsparciem swoich informatyków. I na razie wszystko odbywa się bez kłopotów. W jednej z zakończonych już licytacji cena poszybowała do 17,70 zł za metr kwadratowy mieszkania przy ul. Bytomskiej!

To naprawdę budujące, że, prawdopodobnie jako pierwszy zarządca w kraju, ZBM-TBS tak dobrze się odnalazł się w trudnej sytuacji gospodarczej. Dzięki temu spółka nie straci ważnych z jej punktu widzenia dochodów, a mieszkańcy będą mogli pozyskać mieszkania, na które od lat czekają – zapewniał Arkadiusz Ciach z Rady Nadzorczej spółki.

W podobny sposób, online, spółka dokonała otwarcia ofert na obsługę zasobów własnych w zakresie m.in. sprzątania. Prawdopodobnie sprawi to, że nawet po zakończeniu ograniczeń związanych z epidemią, wiele wprowadzonych udogodnień zostanie już na stałe.