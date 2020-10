Jedna z pierwszych hermetyzacji w Polsce na finiszu!

Paweł Szewczyk, Prezes FCC Polska o hermetyzacji instalacji biologicznego przetwarzania odpadów i dalszej pracy FCC w Zabrzu

Hermetyzacja to obecnie najważniejszy projekt zakładu FCC w Zabrzu. Na jakim etapie są dzisiaj prace? Paweł Szewczyk, Prezes FCC Polska: Jesteśmy już w przededniu ukończenia inwestycji. Trwają ostatnie prace montażowe, po których rozpoczniemy rozruch próbny całej instalacji. To było nasze najważniejsze zobowiązanie wobec zabrzan i faktycznie traktujemy je z najwyższym priorytetem. Modernizacja zakładu pozwoli na pełną hermetyzację procesu, a tym samym na wyeliminowanie ewentualnych uciążliwości zapachowych.

Czy może Pan przypomnieć na czym polega hermetyzacja zakładu FCC w Zabrzu? Celem inwestycji jest to, aby cały proces kompostowania odpadów biodegradowalnych, który częściowo aktualnie odbywa się na zewnątrz, był prowadzony w szczelnej hali, a powietrze poprocesowe było kierowane do systemu filtrów, który je oczyści. Dopiero takie oczyszczone powietrze będzie mogło trafić do atmosfery. System oczyszczający powietrze składa się z trzech filtrów – powietrze najpierw będzie oczyszczone w biofiltrze, następnie nastąpi proces oczyszczania mechanicznego z cząstek stałych, np. pyłów, a na końcu będzie dodatkowo oczyszczane w filtrze z węglem aktywnym, który jest najlepszym znanym pochłaniaczem związków organicznych.

Nie wszystko potoczyło się jednak zgodnie z planem. Jaki jest powód opóźnienia inwestycji? Tą inwestycją właściwie przecieraliśmy szlaki innym, a to nie zawsze jest łatwe. Przymusowe zawieszenie prac na budowie hermetyzacji było od nas całkowicie niezależne. Kolejne zmiany prawne w zakresie gospodarki odpadami pokrzyżowały nam plany do tego stopnia, że byliśmy zmuszeni zawiesić prace budowlane i od nowa zacząć ubiegać się o pozwolenia dotyczące inwestycji. Po ponad 9 miesiącach oczekiwania, w styczniu tego roku, otrzymaliśmy postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Postanowienie to stwierdzało pełną zgodność instalacji biologicznego przetwarzania odpadów z przepisami ochrony środowiska. Był to dokument konieczny Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego do wydania pozwolenia zintegrowanego, które z kolei umożliwiło rozpoczęcie eksploatacji zakończonej w roku 2019, pierwszej części inwestycji oraz rozpoczęcie drugiego etapu. Na pozwolenie zintegrowane z Urzędu Marszałkowskiego czekaliśmy kolejne 4,5 miesiąca. Otrzymaliśmy je w czerwcu tego roku.

W czerwcu od razu wznowiliście prace? Jak tylko pozwolenie z Urzędu Marszałkowskiego nabrało mocy, natychmiast uruchomiliśmy pierwszą część inwestycji i rozpoczęliśmy prace na drugiej. Wcześniej cały czas monitorowaliśmy zaawansowanie postepowania administracyjnego, jednocześnie organizując budowę drugiego etapu inwestycji. Podziękowania należą się w tym miejscu naszym specjalistom, logistykom i ekipom budowlanym za ich wysiłki, tym bardziej, że ten etap przypadł na szczyt lockdownu w Polsce, więc na budowie mogła pracować tylko jedna ekipa, a nie jak wcześniej – kilka jednocześnie. Wspólnie udało się nam się nadrobić miesiące postoju. Doskonale rozumiemy zniecierpliwienie mieszkańców i przepraszamy za te wszystkie niedogodności. Nam też zależy na tym, aby zakończyć tę inwestycję jak najszybciej. Dołożyliśmy wszelkich starań, by tak się stało.

Czy mieszkańcy na pewno odczują skutki hermetyzacji? Skuteczności hermetyzacji dowodzą doświadczenia innych zakładów, chociaż tego typu inwestycji w Polsce jest ciągle bardzo mało. Tak naprawdę jesteśmy jednym z pierwszych zakładów, który postawił na tak szeroko zakrojone działania i podjął decyzję o zainwestowaniu 15 mln zł w hermetyzację całej hali mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Nie zdecydowaliśmy się na półśrodki, ale na zaawansowany technologicznie system, którego skuteczność gwarantuje uznana austriacka firma Scheuch. Rozwiązanie zaprojektowane jest tak, aby w najlepszy możliwy sposób rozwiązać problem uciążliwości pochodzących z naszego zakładu.

Prace na budowie hali hermetyzacji jeszcze trwają, a czy w międzyczasie firma wprowadziła jakieś inne środki wspomagające walkę z uciążliwościami zapachowymi? Cały czas stosujemy zestaw rozwiązań mających zneutralizować przykry zapach, ale faktycznie w związku z bardzo niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi w tego lata – mam tutaj na myśli upały w sierpniu oraz dużą różnicę w temperaturze między dniem i nocą we wrześniu – wdrożyliśmy dodatkowe środki. Wprowadziliśmy 24-godzinną pracę systemu dezodoryzacji w halach przetwarzania odpadów komunalnych. Na czas zapowiadanych niekorzystnych warunków atmosferycznych wstrzymaliśmy również mechaniczne przetwarzanie odpadów biodegradowalnych oraz ich wywóz. A te, które zostały już przetworzone były pokrywane dodatkową warstwą izolującą. W ostatnim czasie dodatkowo testowaliśmy także armatkę neutralizującą przykry zapach. Ponadto, cały czas prowadzimy spryskiwanie kół wszystkich samochodów wyjeżdżających z zakładu i spryskiwanie placów magazynowych. Zdecydowaliśmy się także zainstalować całkowicie nowy system ochrony – mokrą barierę izolacyjną.

Czemu taka bariera ma służyć? Zainstalowanie bariery jest naszą reakcją na kolejną zmianę prawa w zakresie zbiórki odpadów, która obowiązuje nas od lipca tego roku. Przed jej wejściem w życie, segregowane były osobno odpady kuchenne i osobno odpady zielone. Po zmianie prawa odpady biodegradowalne są zbierane wspólnie, co powoduje ich mieszanie, a tym samym, jak pokazały ostanie sygnały od mieszkańców, ryzyko wzmożonych uciążliwości zapachowych przy ich przetwarzaniu. Kiedy mieszkańcy zaczęli nam zgłaszać nieprzyjemny zapach, szybko zdecydowaliśmy się wdrożyć rozwiązanie w postaci wspomnianej kurtyny izolacyjnej.

Nazwa „kurtyna” sugeruje zasłonę, którą mieszkańcy zostaną odgrodzeni od nieprzyjemnych zapachów. Zgadza się, kurtyna dosłownie odgrodzi obszar, na którym przebiegają uciążliwe zapachowo procesy. System ten jest bardzo zaawansowaną metodą neutralizacji zapachów i polega na zamgławianiu pod wysokim ciśnieniem roztworu wodnego z neutralizatorem zapachu. Może pracować cały rok24h/7, w każdych warunkach pogodowych. Tę inwestycję również zakończymy na dniach. Zawirowania w gospodarce odpadami powodują, że uciążliwości związane z przykrym zapachem to już właściwie problem ogólnopolski. Niewątpliwie FCC Polska jest prekursorem w tego typu działaniach i punktem odniesienia dla zakładów przetwarzania odpadów w całej Polsce, które również borykają się z takimi problemami.

Tymczasem od 1 października nastąpiła zmiana operatora – FCC nie będzie odbierać już odpadów od mieszkańców Zabrza. Czym zajmie się wasz zakład? Nadal będziemy odbierać odpady od zabrzańskich obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły czy szpitale. Mamy także podpisane umowy na odbiór odpadów z zabrzańskimi przedsiębiorcami. Poza tym pamiętajmy, że z roku na rok wytwarzamy coraz więcej odpadów, a uzyskane w czerwcu pozwolenie zintegrowane dowodzi, że nasz zakład stanowi istotny element regionalnego systemu zagospodarowania odpadów.

Czyli pracownicy FCC nie muszą bać się o swoja pracę? U nas nic się nie zmienia. Mamy zapewnioną pracę dla naszych ludzi, a dodatkowo cały czas pozyskujemy nowe zlecenia, aby ten poziom zatrudnienia utrzymać. Przyjęliśmy sobie od początku za punkt honoru, aby mimo ewentualnych zmian rynkowych, nasi pracownicy mieli zawsze pewne i dobre warunki, umowę o pracę i nie musieli się martwić o swój byt.

Jak pracownicy FCC będą wspominać pracę dla Zabrza? Czujemy się nieodłączną częścią codziennego życia miasta. Znakomita większość naszych pracowników to rodowici zabrzanie. Mieszkańcom za wszystkie dobre słowa i uśmiech na co dzień, w imieniu swoim oraz wszystkich pracowników FCC w Zabrzu, serdecznie dziękuję. Te kilkanaście lat naszej pracy dla Zabrza przypadło na trudny okres „rewolucji śmieciowej”. W jej konsekwencji wdrożyliśmy wspólnie z Urzędem Miasta szereg przepisów, w tym przede wszystkim system segregacji odpadami w mieście. Razem z miastem edukowaliśmy jak należy segregować odpady, osiągaliśmy wymagane poziomy recyklingu i podejmowaliśmy próby eliminacji dzikich wysypisk na terenie miasta. Hermetyzacja naszego zakładu w Zabrzu to także nasz wspólny sukces. Jesteśmy wdzięczni za tę współpracę i cieszymy się z tego, co udało się osiągnąć.

Czy FCC w Zabrzu nadal będzie się rozwijać? W zakład i sprzęt w Zabrzu zainwestowaliśmy już ponad 100 mln zł i nadal będziemy inwestować. Aktualnie ukończyliśmy w zakładzie montaż systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych, który znacznie wyprzedza wymagania prawne i jest to również rozwiązanie mające na celu maksymalne zabezpieczenie komfortu mieszkańców Zabrza. Po ukończeniu hermetyzacji nasz zakład będzie najnowocześniejszym zakładem przetwarzania odpadów w regionie.

