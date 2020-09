Paliwo z odpadów z Zawiercia będzie spalane w Zabrzu

Fortum rozpoczyna przygotowania do budowy instalacji do produkcji paliwa z odpadów w Zawierciu. Inwestycja ma być warta 20 mln złotych. Paliwo będzie trafiać do elektrociepłowni w Zabrzu.

W nowym zakładzie wykorzystywane będą odpady, które są pozostałością po sortowaniu i nie nadają się do dalszego recyklingu, ale z których można wyprodukować tzw. paliwo RDF. Paliwo to będzie wykorzystywane w elektrociepłowni w Zabrzu, jedynej w Polsce, która w tym celu została zaprojektowana i ma możliwość współspalania takiego paliwa.

– Instalacja, jaką chcemy zbudować w Zawierciu, we współpracy z ZGK i miastem to nie tylko dopełnienie gospodarki obiegu zamkniętego, w której odpady nie nadające się do recyklingu wykorzystujemy do produkcji ciepła i prądu, ale przede wszystkim ważny element systemu odpadowego Zawiercia. Odpady, które zostają po sortowaniu, nie powinny trafiać na wysypiska. My wiemy, jak je dobrze wykorzystać. To bezpieczny i skuteczny sposób na rozwiązanie problemu dzikich wysypisk i tajemniczych pożarów składowisk – mówi Piotr Górnik, dyrektor do spraw energetyki cieplnej w Fortum.

Budowa instalacji na terenie ZGK Zawiercie rozpocznie się na początku przyszłego roku. Jesienią 2021 r. pierwsze dostawy paliwa z instalacji w Zawierciu trafią do elektrociepłowni w Zabrzu. Pozostaje mieć nadzieję, że nie będzie to kolejne źródło odoru w mieście.