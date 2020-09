Mniej za śmieci

Dobra wiadomość dla mieszkańców! Od września zmniejszyła się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka wynosi teraz 24,20 zł miesięcznie za osoby.

Obniżka to efekt przeprowadzonego przez miasto przetargu. Najlepszą ofertę złożyła w nim firma Alba, ale konkurent, firma FCC, właściciel Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Cmentarnej, odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej. Do czasu rozstrzygnięcia postępowania miasto zleciło FCC zadanie wywozu i zagospodarowania odpadów z wolnej ręki, a wynegocjowana cena jest niższa od obowiązującej wcześniej.