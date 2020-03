Kto mieszka na działkach?

Czy w okazałych altanach na działkach można mieszkać? Czy domy na ogródkach powinny zostać zalegalizowane?

Przedstawiciele zabrzańskich ogrodów działkowych wystosowali pismo do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, w którym domagali się wprowadzenia do znowelizowanego prawa budowlanego zapisów, które ochronią ogrody przed skutkami zalegalizowania nielegalnie postawionych na ogrodach budowli. „Budowanie niezgodnie z przepisami altan działkowych ma na celu ich wykorzystanie np. do zamieszkania. Promuje to cwaniactwo i spowoduje poróżnienie między działkowcami, a w przyszłości będzie stanowić zachętę do naruszania prawa. To godzi w interes pozostałych działkowców, którzy są w zgodzie z regulaminem ROD i przepisami prawa budowlanego – napisał w liście do marszałka Leszek Bucki, kierownik Delegatury Rejonowej Polskiego Związku Działkowców.

- Nasz postulat dotyczy tylko ogrodów działkowych. Nie chcemy przekształcać ich w osiedla, jak stało się przed laty choćby w rejonie dzisiejszej ulicy Dożynkowej, gdzie przed laty altany rozrosły się do rozmiarów okazałych domów. Dziś jest to osiedle, choć infrastruktura, choćby drogowa nie jest przystosowana do mieszkania. #W nowych przepisach chodziło o to, by nie legalizować wszystkich powstałych tam samowoli budowlanych. Jesteśmy przeciwnikami altan ponadnormatywnych, które mają powyżej 35 m kw. Ich legalizacja byłaby niezgodna z prawem. Jesteśmy zdania, że ogrody to nie miejsce do zamieszkania, tylko tereny do rekreacji i wypoczynku. Na Śląsku dotyczy to małego procenta ogrodów, ale na przykład w Poznaniu czy na Pomorzu naprawdę jest to duży kłopot – mówił „Nowinom” Leszek Bucki.

Apel działkowców odniósł skutek – Senat wyłączył z abolicji ogrody działkowe, a Sejm przyjął tę poprawkę.