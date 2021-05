Miasto sprzedaje, gdy większość chce kupić

Czy miasto wstrzymało sprzedaż mieszkań komunalnych w budynkach, których właścicielem jest wyłącznie gmina? Taką informację otrzymaliśmy od czytelnika z centrum miasta. Czy przyczyną są zaległości miasta w regulowaniu wpłat na fundusze remontowe wspólnot, w których miasto ma udziały?

- Zasób mieszkań komunalnych podzielony jest na dwie części. Kategoria A obejmuje budynki, które w całości należą do gminy lub są w jej przymusowym zarządzie (bo np. nie można ustalić właściciela), a także budynki socjalne. I tych nie sprzedajemy. Kategoria B obejmuje mieszkania gminne we wspólnotach mieszkaniowych, które są przeznaczone do wykupu przez mieszkańców. Ale jesteśmy elastyczni, jeśli np. większość mieszkańców planuje wykup mieszkań, bez problemu przenosimy budynki między tymi kategoriami – mówi Anna Wyleżoł, naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem Urzędu Miejskiego. – Generalnie gmina prywatyzuje głównie mieszkania w już istniejących wspólnotach. Sprzedawanie pojedynczych mieszkań w budynkach należących w całości do gminy naraża ją na koszty, związane np. z wpłatami na fundusz remontowy. Od lat środki na ten cel w budżecie są za małe i często wpłaty na konta wspólnot są regulowane z opóźnieniem. Powinno się to poprawić w przyszłym roku, wierzę, że będziemy regulować rachunki na bieżąco.