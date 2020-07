Miasto sprzedaje działki przy ul. Keplera

Jeśli ktoś myśli o inwestycjach w nieruchomości, to może zainteresuje go przetarg, który właśnie ogłosiło miasto na sprzedaż działek przy ul. Keplera. Działki mają kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Teren płaski, konfiguracja każdej z działek dobra – odpowiednia do zabudowy garażem.

Właśnie ogłoszono I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze. To działki przy ul. Jana Keplera, obręb Mikulczyce o powierzchni. 0,0019 ha.

Opisano je następująco: nieruchomości niezabudowane, porośnięte zielenią, położone na osiedlu im. Mikołaja Kopernika. Działki posiadają kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Teren płaski, konfiguracja każdej z działek dobra – odpowiednia do zabudowy garażem. Dojazd do poszczególnych nieruchomości od ul. Jana Keplera będzie odbywał się poprzez drogi dojazdowe znajdujące się na działce nr 2434/52 oraz poprzez działkę nr 2487/52, która zostanie obciążona służebnością gruntową, polegającą na prawie przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod budowę garaży.

