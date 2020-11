Kryzysu w budżecie Zabrza nie widać

To będzie kolejny rekordowy budżet w historii Zabrza. W 2021 roku miasto wyda 1 miliard 170 milionów złotych!

Od wielu miesięcy na linii rząd –samorządy trwa spór o to, jak bardzo niekorzystnie koronawirus wpłynął na budżety miast. We wrześniu wiceminister finansów Sebastian Skuza zwracał uwagę, że trzy główne źródła finansowania samorządów (subwencja, udziały w PIT oraz w CIT) po siedmiu miesiącach 2020 r. kształtują się na poziomie 102,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. Samorządy odpowiadały, że wzrost byłby jeszcze wyższy, gdyby nie skutki pandemii i działania rządu - zmiany w systemie podatkowym, np. w zakresie ulg w PIT czy ciągnący się od lat problem niedofinansowania oświaty. Mimo to na razie największe polskie miasta planują nieznaczne tylko ograniczenie inwestycji.

Również w Zabrzu kryzysu w miejskim budżecie nie widać. Dochody miasta zaplanowano na rekordowym poziomie 1,148 miliarda złotych, wydatki, również rekordowo – 1,170 mld. Deficyt budżetowy wyniesie 21,5 miliona złotych. Co ważne, aż 211 milionów przeznaczonych zostanie na inwestycje.

Więcej o przyszłorocznym budżecie Zabrza w czwartkowym wydaniu Nowin Zabrzańskich.