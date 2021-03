Gigantyczna inwestycja w Maciejowie

Katowicka firma deweloperska City Center kupiła teren po Akademickim Centrum Medycznym w Maciejowie, w pobliżu Centrum Handlowego M1 i Kąpieliska Leśnego. To może być jedna z największych inwestycji mieszkaniowych w Zabrzu. Nieruchomość o powierzchni ponad 40 hektarów przy ul. Macieja Mielżyńskiego sprzedawał Śląski Uniwersytet Medyczny.

Niedokończona budowa Akademickiego Centrum Medycznego przez wiele lat straszyła w Maciejowie, przy granicy Zabrza i Gliwic. W planie miał być to największy i najlepszy szpital w Polsce, wiodący ośrodek medycyny w Europie i na świecie. Decyzja o powstaniu kompleksu Gliwice-Zabrze zapadła na początku lat 70. z właściwym dla tamtych czasów rozmachem inwestycyjnym. Budowa rozpoczęła się w 1978 roku. 4 lata później gotowy był stan surowy, ale skończyły się pieniądze. Przez kilkanaście lat betonowy szkielet stał bezużyteczny. Dopiero w 1999 roku, dzięki staraniom prof. Zbigniewa Religi, który został rektorem ówczesnej Śląskiej Akademii Medycznej, uczelnia przejęła obiekt od wojewody. Plany Religi zakładały stworzenie tu placówki medycznej na światowym poziomie i uratowanie przed zniszczeniem tego, co już zbudowano. Nie udało się, uczelnia została sama z potężnym problemem. Do 2006 roku próbowała jeszcze dokończyć budowę, popadając przy okazji w coraz większe długi. Ostatecznie prace wstrzymano, choć na budowę wydano w sumie co najmniej 400 mln zł.

Od 2014 roku Śląski Uniwersytet Medyczny chciał pozbyć się tego balastu. 40-hektarowej działki z opustoszałym gmaszyskiem nikt nie chciał jednak kupić. Konieczne było widowiskowe wysadzenie ACM. Dopiero wtedy działką zaczęli interesować się inwestorzy.

I wreszcie, 3 marca, uczelni udało się ją sprzedać. Działka ma powierzchnię 40,59 ha, jest to grunt płaski, porośnięty krzewami i drzewami różnej wielkości, częściowo uzbrojony w sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z możliwością dostępu do sieci energetycznej i wodociągowej, przebiegających w bezpośrednim sąsiedztwie.

Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, tereny handlowo-usługowe, centra logistyczne oraz tereny niezabudowane. Niewątpliwie atutem oferowanej do sprzedaży nieruchomości jest dogodna dostępność komunikacyjna, zarówno do autostrady A4, ze zjazdem/wjazdem w kierunku Krakowa i Wrocławia, do autostrady A1, ze zjazdem/wjazdem w kierunku Łodzi i Czech (granicy państwa) jak i do Drogowej Trasy Średnicowej – Kierunek Gliwice/Katowice.

Cena wywoławcza w pierwszym przetargu ŚUM wynosiła 41 milionów złotych netto.