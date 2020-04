Firma Restaumatic zyskuje na kryzysie

W dobie kryzysu większość przedsiębiorców ma kłopoty, ale niewielka część– rośnie w siłę. Do tych ostatnich należy Marek Skubacz, zabrzanin, prezes Restaumatic.com.

Firma pomaga restauracjom samodzielnie zaistnieć w internecie, z pomięciem portali, pośredniczących w sprzedaży jedzenia na wynos.

Nazwę Pana firmy usłyszałem niedawno, gdy jeden z zabrzańskich przedsiębiorców skarżył się na współpracę z Pyszne.pl. Zrezygnował z niej i przeszedł pod skrzydła Restaumatic. Okazało się, że firma jest z Zabrza i skutecznie rzuca wyzwanie rynkowym konkurentom.

Najpierw warto powiedzieć, czym różnimy się od portali typu Pyszne.pl czy PizzaPortal.pl. Tamte portale to tzw. agregatory. Skupiają maksymalnie dużo restauracji z danego miasta i obojętnie im jest, w której restauracji kupuje klient, ważne, by kupował za ich pośrednictwem, a nie bezpośrednio w lokalu. Ale i w tej branży następują szybkie zmiany. Do niedawna świadczyli tylko usługę pośrednictwa sprzedaży; około dwa lata temu wydawało się, że Pyszne wygrało rywalizację i wreszcie zacznie zarabiać, ale wtedy pojawił się nowy, silny konkurent, Uber Eats, z całkiem nową koncepcją. To nie tylko zwykły pośrednik sprzedaży, ale i usługa kurierska, dowóz jedzenia do domu. To był szok na rynku. Do tej koncepcji inne portale musiały się szybko dostosować i nauczyć całkiem czegoś nowego – i sprzedawania jedzenia i jego dostawy. Do tego PizzaPortal.pl został przejęty przez hiszpańską firmę Glovo – to firma kurierska, która lokalnie dowozi klientom wszystko, od listów, przez leki, zakupy spożywcze po jedzenie z restauracji – co wzmogło konkurencję na rynku. My przez dwa lata, od 2012 do 2014 roku, też byliśmy takim portalem pośredniczącym w sprzedaży gotowego jedzenia. Uświadomiliśmy sobie jednak, że portal konkuruje z restauracjami, których jedzenie oferuje, zamiast współpracy mieliśmy tak naprawdę konflikt interesów. Portal chce odciągnąć klienta od samej restauracji i dąży do maksymalizowania swoich przychodów – prócz wysokich prowizji trzeba dodatkowo płacić np. za pozycjonowanie, czyli wyświetlanie na szczycie listy lokali w portalu. Kończy się na tym, że około 35% – 40% wartości zamówienia trafia do pośrednika, który obsługuje sprzedaż i dostawę. W mojej ocenie 20% – 25% to maksymalna wartość, przy której się to opłaca, powyżej prowizja zabija restauracje. Mieliśmy taką sytuację, że jeden ze wspólników zamówił jedzenie przez portal, kierowca przyjechał i radził, by kolejne zamówienia składać bezpośrednio w restauracji, bo będzie taniej i szybciej. To nas oświeciło, że nie tędy droga. Uznaliśmy, że ku obopólnej korzyści będzie lepiej, jeżeli posiadaną technologię i wiedzę z marketingu internetowego udostępnimy restauratorom. Nas obecnie nie widać, jesteśmy w tle, to restauracja promuje swoją markę, utrzymuje relację z klientami i przy okazji sporo oszczędza. To zupełnie inna filozofia, niż przy współpracy z portalami, w której restauracja staje się podwykonawcą i nie ma żadnych szans na budowanie relacji ze swoimi odbiorcami. To trochę jak małżeństwo z rozsądku, czyli warto być na portalu ze względów marketingowych, ale radość z tego żadna.

Czyli Wasz model to dostarczanie oprogramowania restauracjom, na bazie którego one same budują swoją ofertę i sprzedają jedzenie na wynos lub z dostawą? A Wam płacą stałą opłatę?

Tak, konkretnie oferujemy restauracjom profesjonalne strony WWW z systemem zamawiania jedzenia i płatności online. Jeśli chodzi o cenę, to bardziej popularny jest cennik prowizyjny, bo restauratorzy boją się jak ognia stałych opłat. Nasze wynagrodzenie waha się od 3,8% do 6,8%, ale maksymalnie 799 zł miesięcznie. Jako ciekawostkę powiem, że nasz największy klient z Poznania płaci po przeliczeniu prowizję 0,8% czyli 0,28 zł za zamówienie. Kontaktujemy się z restauracjami, następnie w ciągu kilku dni budujemy im stronę internetową z systemem zamawiania i płatności online lub udostępniamy sam system jako uzupełnienie już istniejącej strony. Co więcej, system automatycznie zabiega o zgody marketingowe klientów restauracji , by restaurator mógł potem przesyłać im oferty, informować o nowościach, kupony promocyjne itd. W stronie są zaimplementowane liczne narzędzia marketingowe, które można wykorzystać i w ten sposób tanio i efektywnie kontaktować się z klientem.

Z iloma lokalami obecnie współpracujecie?

Dzisiaj to ponad 3300 restauracji, głównie w Polsce. Co ciekawe, do tej pory dodawaliśmy miesięcznie 130 – 150 restauracji, w marcu było ich 296, a w kwietniu będzie między 400 a 450.

.Czyli kryzys działa na Waszą korzyść?

Zdecydowanie tak, ale świętować będziemy wspólnie z restauratorami po zakończeniu zarazy, bo jeszcze nie wiadomo, co przed nami. W samym marcu ilość zamówień online wzrosła miesiąc do miesiąca o 27% i wyniosła około 260 tysięcy, w kwietniu będzie to 300 – 310 tysięcy. Zainteresowanie usługą jest duże, tym bardziej, że wprowadzamy nowe rozwiązania. Przykładowo ostatnio wprowadzony „napiwek dla kierowcy” podnosi przychód restauracji bez żadnych nakładów o 10 – 15%, to sporo. Kryzys spowodował też, że restauratorzy jeszcze większą uwagę przykładają do rachunków płaconym portalom. Często są to kwoty rzędu kilku, kilkunastu tysięcy złotych. Wcześniej już na to psioczyli, ale teraz, gdy walczą o przetrwanie, to boli jeszcze bardziej. Restauratorzy mocniej zaczęli forsować zamówienie online bezpośrednio w restauracji zamiast poprzez portale. Klienci to rozumieją i tym chętnie reagują, widząc jak gastronomia pomaga służbie zdrowia.

Potężne kwoty, jak na prowizje.

Ponadto wiele restauracji uzależniło się od portali – udział portalu w sprzedaży często jest tak duży, że przedsiębiorcy boją się zrezygnować. Produkują więc coraz więcej, przy coraz niższej marży, zaczynają się problemy jakościowe, szybciej zużywa się sprzęt, a stres zabija. Mam przykład restauratora z Wrocławia, który ma 4 restauracje i płacił portalom kosmiczną kwotę 16 tysięcy miesięcznie. Bał się wycofać swój lokal, ale na szczęście ma silną, dobrą markę i zaryzykował. Po zaledwie 2 tygodniach sprzedaż online przez swoją stronę była równa sprzedaży poprzez portal. To spowodowało, że teraz w kieszeni pozostaje mu ekstra 13-14 tysięcy miesięcznie, a co równie ważne utrzymuje relacje ze swoimi klientami.

Jak dużą firmą jest Restaumatic.com?

W Polsce mamy około 50 pracowników i około 30 pracowników za granicą. Większość polskiej załogi pracuje w Zabrzu, w budynku dawnego Temedu. W ciągu 4 lat nasze przychody wzrosły o 1200 %, więc nieźle. Inwestorzy się cieszą.

W Restaumatic zainwestowało wielu znanych przedsiębiorców z branży internetowej.

Mam szczęście podwójnie jako ojciec i przedsiębiorca, bo moim zięciem jest Mariusz Gralewski, można powiedzieć, że “polska gwiazda internetu”, twórca m.in. aplikacji DocPlanner i ZnanyLekarz. Rozmawiałem z nim zaraz potem, jak zbankrutowała wcześniejsza moja firma, produkująca okna przy ul. Galla. Szukałem wtedy nowego zajęcia. Zięć ze swoimi kolegami postanowili zainwestować w mój pomysł. Sytuacja prezentacji idei mojego nowego biznesu była jednak dosyć komiczna, do dzisiaj się z tego śmieję. Na spotkaniu było kilka osób z branży internetowej, wszyscy w wieku po 28 – 30 lat, a tu przyjechał 50-latek z Zabrza i opowiada im, że ma pomysł na start-up. Miny mieli nietęgie! Ale jak zakończyłem prezentację, to na chwilę zamilkli i w końcu jeden wybuchnął “to się k*rwa jednak może udać!”! Udziałowcami firmy zostali m.in. Michał Borkowski (założyciel największej platformy edukacyjnej na świecie Brainly, obecnie 200 mln odwiedzających), Mariusz Gralewski (największy serwis na świecie do umawiania wizyt u lekarzy DocPlanner.com) czy Marcin Kurek (twórca niania.pl, teraz zarządzający funduszem Market One Capital). Udział “aniołów biznesu” oraz wyniki firmy sprawiły, że rozmowy z funduszami Xevin, Inovo i Inventures były łatwiejsze.

Kolejnym etapem będzie wejście na giełdę?

Inwestycja Innovo z 2016 roku w wysokości 2 miliony zł odbyła się za wcześnie – nie byliśmy do końca gotowi z produktem i ludźmi. Jeszcze ponad rok poświęciliśmy na przygotowania i dopiero wtedy przyspieszyliśmy ze sprzedażą swojego produktu. W ubiegłym roku otrzymaliśmy kolejne wsparcie od funduszu Inventures – 3 mln zł, przeznaczone już konkretnie na rozwój sprzedaży w Polsce, sprzedaż za granicą oraz rozwój nowego produktu zwanego ROS (Restaurant Operating System). W tym roku otworzyliśmy spółki zależne w Rumunii, Chorwacji i na Słowacji. Kolejne kroki to dojście do rentowności i uruchomienie sprzedaży w następnych krajach. Jak będzie docelowo? Czy będzie to giełda? Za wcześnie jest o tym mówić. Może być tak, że ostatnia inwestycja, plus zyski wystarczą na dostatecznie szybki rozwój firmy, ale na pewno nie powiedzieliśmy ostatniego słowa.

Ale firma z Zabrza nie planuje się wyprowadzić?

Jestem z Zabrza, moja pierwsza firma tu działała, kolejna również. Mam świetny zespół współpracowników. Nie ma żadnych powodów, by to zmieniać. Dobrze nam się tu pracuje. Chociaż w Warszawie budziło to na początku spore wątpliwości – kto słyszał o Zabrzu, skąd weźmiecie tam informatyków, handlowców, by zaistnieć na świecie? Ale tak naprawdę koderów i tak musieliśmy szukać na całym świecie, a że pracują zdalnie, więc to bez znaczenia, że siedzibą jest Zabrze. Natomiast w naszym mieście są dwie duże uczelnie wyższe, jest sporo wykształconych i doświadczonych ludzi. Co więcej na Śląsku jest tradycja ciężkiej pracy, jest większa odpowiedzialność, zdyscyplinowanie. Górnicze tradycje procentują, nie na darmo mówi się o “śląskim etosie pracy”, doświadczam tego codziennie. Tak było w poprzedniej firmie, gdzie zatrudniałem wielu emerytów górniczych, tak jest teraz, gdy pracuję z ich synami czy córkami. Traktuję to również jako wyzwanie, by udowodnić, że w Zabrzu też się może udać, że nie jest to żaden problem. Mam też wygodnie, bo blisko do domu rodzinnego.

Dziękuję za rozmowę.

DARIUSZ CHROST