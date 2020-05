Finanse dobrze ocenione

Agencja Fitch Ratings dobrze oceniła finanse Zabrza i potwierdziła międzynarodowe długoterminowe ratingi dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „BBB+(pol)”. Perspektywa ratingów pozostaje stabilna.

Rating to ocena wiarygodności finansowej, która wskazuje na zdolność miasta do realizowania swoich zobowiązań finansowych. Wykonywana jest przez niezależną, wyspecjalizowaną agencję ratingową na podstawie analizy ryzyka ekonomicznego, politycznego i społecznego. Ratingi biorą pod uwagę również elastyczność finansową podmiotu, lokalną sytuację gospodarczą, a także dotychczasowe wyniki zarządzania i perspektywy jej rozwoju.

Ocena uzyskana przez miasto Zabrze podkreśla stabilność i zdolność zwiększania dochodów oraz stabilność i elastyczność wydatków, zobowiązań i płynności. Agencja Fitch dokonując oceny brała pod uwagę zarówno umiarkowane wyniki operacyjne jak i wskaźniki zadłużenia miasta. Czynnikami skutkującymi w przyszłości podwyższeniem ratingów może być trwała poprawa wyników operacyjnych prowadząca do spadku wskaźnika spłaty zadłużenia poniżej 13 lat wraz ze spadkiem obsługi zadłużenia poniżej 100 proc. nadwyżki operacyjnej. Na obniżenie ratingów natomiast może wpłynąć pogorszenie się wyników operacyjnych, co prowadzić będzie do zmiany wskaźnika spłaty zadłużenia powyżej 16 lat.