Elzab walczy z pandemią

Zabrzański Elzab dostosował się do potrzeb rynku w czasie pandemii. Firma rozpoczęła produkcję sterylizatora powietrza Care SP1 UV-C, który usuwa z powietrza do 99% bakterii, wirusów i grzybów. W sterylizatorze została użyta świetlówka, emitująca promienie UV-C zalecane przez WHO do walki z koronawirusem.

Sterylizator powietrza marki ELZAB posiada świetlówkę marki Philips emitującą promienie UV-C, która gwarantuje skuteczność działania sterylizatora. Dwa filtry węglowe zapewniają zmniejszenie ilości zanieczyszczeń stałych znajdujących się w powietrzu. Dzięki użytej osłonie urządzenie jest całkowicie bezpieczny dla otoczenia – można uruchamiać go w pomieszczeniu, w którym przebywają ludzie. Nie przeszkadza im w pracy – natężenie dźwięku wynosi zaledwie 48 dBA. Sterylizuje do 35 m3 powietrza na godzinę.

- Zależało nam na stworzeniu produktu, który znajdzie swoje zastosowanie w wielu branżach, dzięki swoim unikalnym cechom. Sterylizator powietrza Care SP1 UV-C znajdzie swoje zastosowanie zarówno w takich miejscach jak urzędy, biura, sale konferencyjne i szkoleniowe, szkoły, przedszkola jak i przychodnie, lokale gastronomiczne, hotele oraz gabinety kosmetyczne – zapewniają przedstawiciele firmy.

Jeden z pierwszych wyprodukowanych sterylizatorów prezesi firmy przekazali Urzędowi Miejskiemu. Urządzenie już sterylizuje powietrze w Sali Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. Wolności.