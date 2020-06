Na Dworcowej restauracja zamiast apteki?

To szansa na ożywienie centrum Zabrza i powiększenie skromnego zabrzańskiego rynku gastronomicznego o nową, ciekawą restaurację. Miałaby się ona znaleźć w reprezentacyjnej Kamienicy Pod Orłem przy ul. Dworcowej, w miejscu, w którym przez całe lata działała apteka. Kamienica Pod Orłem to secesyjna budowla, powstała w 1905 roku na zlecenie aptekarza Dr. Paula Skrzipietza. Planował otworzyć tam Aptekę pod Orłem (dawniej Adlerapotheke). Kamienica miała być drugą siedzibą tej apteki. Pierwotnie, założona w 1857 roku Hermanna Schwartsa, znajdowała się w budynku na placu Dworcowym i była pierwszą apteką w Zabrzu. Bbudynek, w którym się znajdowała, wyburzono podczas budowy nowego gmachu Cesarskiego Urzędu Pocztowego, który powstał naprzeciwko dworca kolejowego poczty w 1909 r. W momencie wybudowania Kamienicy Pod Orłem Adlerapotheke była jedną z trzech istniejących w Zabrzu aptek. Apteka przy ul. Dworcowej istniała do końca 2017 roku. Spółka nią zarządzająca sprzedała lokal właścicielowi zajazdu Rajcula z Paniówek. Jest szansa, że w niedalekiej przyszłości powstanie tam restauracja. To kolejny gastronomiczny projekt, który może uatrakcyjnić centrum Zabrza i sprawić, że wrócą do niego mieszkańcy. Na deptaku przy ul. Wolności działa choćby odnowiony niedawno „Tukan” czy nowa „Mandala”. Gastronomia nie ma jednak w Zabrzu łatwego życia, o czym świadczy choćby pusty od dwóch lat lokal po McDonaldsie na pl. Wolności. /dast/