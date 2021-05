Droma kupiła kolejną działkę

Kolejna nieruchomość w zabrzańskiej strefie ekonomicznej została sprzedana. Kupiła ją firma Droma. Za teren o powierzchni ponad 7 ha zapłaciła 8,8 mln zł netto.

Firma Droma to producent bram, rolet oraz innych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwsłonecznej. To trzecia działka, którą ta firma zakupiła w zabrzańskiej strefie ekonomicznej. Na pierwszej z zakupionych działek działa już zakład produkcyjny, natomiast na drugiej działce trwają prace przygotowawcze do budowy kolejnych dwóch hal. Do tej pory nieruchomości w zabrzańskiej części KSSE zakupiło 31 podmiotów; zajętych jest już 92,6 proc. powierzchni strefy w Zabrzu. Do sprzedaży pozostały ostatnie trzy działki o łącznej powierzchni 10,18 ha. Piętnaście firm uruchomiło już działalność gospodarczą. Zainwestowano dotąd około 500 mln zł, tworząc ponad 1,5 tys. nowych miejsc pracy.