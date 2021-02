Ceny mieszkań ostro w górę!

Co ciekawe, obserwujemy obecnie, że mieszkania są często kupowane za gotówkę, banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów. Kupują więc osoby, które mają pieniądze i uciekają z banków, szukają możliwości zainwestowania swoich oszczędności. Oprocentowanie lokat w bankach jest bliskie zeru, co przy dużej inflacji powoduje, że nasze pieniądze, trzymane na kontach lub w domach, realnie maleją. Oczywiście ceny z serwisów internetowych są ofertowe, realnie transakcje mogą być nawet do 10% niższe – mówią właścicielki Domluxu. – najbardziej poszukiwane są mieszkania o powierzchni 50 – 60 m kw. i te też są najdroższe, w przeliczeniu za metr kwadratowy. Tańsze są duże lokale, bo i koszta ich utrzymania są większe.