Czy budżet miasta wytrzyma epidemię?

Jak epidemia koronawirusa wpłynie na miejskie finanse? Jakie miejskie instytucje mogą mieć problemy? Które dochody są zagrożone? Odpowiada Piotr Barczyk, skarbnik Zabrza.

Obecna sytuacja jest trudna dla miejskiego budżetu. Z jednej strony spadają dochody, z drugiej – rosną nieprzewidziane wydatki.

To sytuacja, z jaką do tej pory nigdy się nie spotkaliśmy. Wiele zależy od tego, jak długo będzie ona trwała, miesiąc, dwa, czy też dłużej. Jeśli miesiąc lub dwa – na pewno odczujemy skutki tej epidemii, ale nie będą one znaczące dla miejskich finansów. Jeśli dłużej, skutki będą narastać.

Czy są jakiekolwiek szacunki, jak duży może być wpływ koronawirusa na budżet Zabrza?

Nie sposób tego na razie oszacować. Nie mamy dochodów, które dotąd były uzależnione od tej sytuacji One mogą dopiero teraz przestać wpływać do budżetu. Jeśli chodzi o dodatkowe koszty, pokrywamy je na razie z rezerwy na tzw. zarządzanie kryzysowe. Wszystko okaże się w najbliższych tygodniach.

Ale spadek przychodów można ocenić już choćby po proponowanych przez miasto mechanizmach wsparcia dla przedsiębiorców.

Miasto proponuje dwa rodzaje wsparcie dla przedsiębiorców, w zakresie podatku od nieruchomości i dochodów cywilnoprawnych. Na razie proponujemy termin tych wsparć na okres od zakończenia epidemii plus dwa miesiące – czyli wstępnie zakładamy 4 – 5 miesięcy. To dotyczy branż, które mają spadek przychodów, określony w ustawie. Jednak to dopiero projekty uchwał, zostaną one poddane pod głosowanie na najbliższej sesji Rady Miasta.

Na pewno niższe będą wpływy podatkowe.

Na pewno odczujemy skutki epidemii, na pewno będą one negatywne. Oby jak najmniejsze, przede wszystkim dla mieszkańców, ale oby i dla miasta. Jeśli nastąpi znaczący spadek zatrudnienia, zmniejszą się przychody miasta z podatku PIT, choć stanie się to z opóźnieniem. Jak wielokrotnie mówiłem, miasto zazwyczaj z opóźnieniem odczuwa skutki wzrostu gospodarczego, ale i sytuacji negatywnych, takich jak obecna. Samorządy sporą część przychodów mają gwarantowanych przez państwo, w postaci subwencji czy dotacji. Jeśli więc w budżecie państwa nie zabraknie pieniędzy, my też powinniśmy sobie poradzić.

W kłopotach pewnie znajdzie się szereg miejskich instytucji, choćby tych kulturalnych, które na wiele tygodni zastały zamknięte.

I tak i nie. Epidemia ma duże znaczenie dla Muzeum Górnictwa Węglowego i Domu Muzyki i Tańca, które sporą część przychodów mają z organizowanych wydarzeń czy imprez, mniejsze – dla instytucji, których duża część dochodów pochodzi z budżetu miasta, jak Teatr Nowy czy Filharmonia Zabrzańska. Sytuacja odbije się zapewne na pensjach artystów, którzy nie będą mieli dodatkowego wynagrodzenia za grane spektakle. Poradzić sobie powinien również Górnik Zabrze. Dzięki działaniom miasta ma wyczyszczoną sytuację finansową i musi tylko pozyskiwać środki na bieżącą działalność. Ma przychody sponsorskie, ze sprzedaży zawodników; nie wiadomo jednak, jak w obecnej sytuacji zachowa się Canal +.

Mówiliśmy głównie o dochodach, które mogą się zmniejszyć, ale czy szacujecie już, gdzie miasto może zmniejszyć w tym roku swoje wydatki?

Pani prezydent zrobiła już przegląd planowanych wydatków majątkowych. Jeśli będzie taka konieczność, niektóre inwestycje można przesunąć o kilka miesięcy, co zwolni limity wydatków na ten rok. Pierwsze takie harmonogramy są już przygotowane. Jednak to, ile będzie potrzeba dodatkowych pieniędzy, zależeć będzie od rozwoju sytuacji, przede wszystkim od czasu trwania epidemii i jej skutków.

Kiedy będzie można mówić o konkretnych liczbach – tych, które nie wpłyną do budżetu czy tych dodatkowych pieniądzach, które będą musiały zostać wydane?

Pierwszy pełny miesiąc, w którym odczujemy różnicę w dochodach i wydatkach, to będzie koniec kwietnia. Marzec był jeszcze pół na pół, nie zauważyliśmy zmniejszenia się wpływu z podatku od nieruchomości czy z tytułu wieczystego użytkowania. To dopiero uwidoczni się w kolejnych miesiącach.

Podsumowując – na dzień dzisiejszy wiemy za mało, by prognozować z dużą dozą prawdopodobieństwa rozwój sytuacji w mieście.

Można pisać i pozytywne i negatywne scenariusze. Na razie mamy pieniądze na rachunku bankowym, wszystkie jednostki organizacyjne otrzymują w terminie środki na wynagrodzenia. Dla firm szykujemy wsparcie, bo to jest nasze największe dobro – przedsiębiorcy, prowadzący zakłady, zatrudniający pracowników. Im musimy koniecznie pomóc, bo to daje gwarancję, że za rok będziemy normalnie funkcjonować.

Dziękuję za rozmowę.

DARIUSZ CHROST