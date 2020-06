Alba odbierze śmieci od zabrzan

Firma Alba wygrała miejski przetarg na wywóz i zagospodarowanie odpadów. Jej konkurent, firma FCC, może jeszcze odwołać się od wyniku postępowania.

Na przetarg wpłynęły dwie oferty. Alba zaproponowała 66,365 mln zł, czyli niespełna 3,7 mln zł miesięcznie. FCC, w konsorcjum z MPGK – 68,830 mln zł. Przetarg ma obowiązywać od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku. Jeśli FCC się odwoła do UOKiK, a urząd nie rozpatrzy odwołania w czerwcu, być może w lipcu firma dostanie jeszcze od miasta zamówienie z wolnej ręki, jak w okresie od kwietnia do czerwca.