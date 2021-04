7 milionów straty Górnika

To nie był łatwy rok dla polskich drużyn piłkarskich. Ucierpiał także Górnik Zabrze, który zakończył 2020 rok potężną stratą w wysokości 7 165 738,78. To dużo gorzej niż w 2019 roku, gdy klub przyniósł pierwszy od wielu lat zysk 1,25 mln zł. Stratę Górnik chce pokryć z przyszłych zysków. Na razie jednak spółka nie poradziłaby sobie bez dużej pomocy miasta.

Miasto od lat dofinansowuje Górnika. W jakiej wysokości? W 2017 roku zdecydowało o podwyższeniu kapitału klubu o kwotę 32 mln zł, która wtedy pokryła większość klubowych długów. Miało być to nowe otwarcie – w klubie większościowym udziałowcem jest miasto, wybudowano stadion Arena Zabrze, klub liczył na duże przychody z tego tytułu. Okazało się, że miasto nadal musi wspierać spółkę, co roku wydaje na ten cel kwotę ponad 4 milionów złotych. W 2018 r. było to 4 427 200,00 zł, w 2019 – 4 178 100,00 zł., w 2020 – 4 349 700 zł., a w tym planowane jest wsparcie w wysokości 4 190 000,00 zł.

Na czym zarabia Górnik? Przychody netto w 2020 roku składały się z wpływów za sprzedaż praw medialnych – 10 508 811,23 zł, usług marketingowych – 4 440 821,02, biletów – 1 166 299,77 i usług pozostałych – 1 364 994,55.

Na wynagrodzenia Górnik w 2020 roku wydał 11 521 646,76 zł, co oznacza spadek z 12 959 011,23 w 2019 roku. Skąd ten spadek? Zespół opuścili zawodnicy z najwyższymi kontraktami. Ta zmiana jest też widoczna w innym miejscu sprawozdania – spadła wartość niematerialna klubu czyli przede wszystkim wycena piłkarzy. Na dzień 31.12.2020 roku wyniosła ona 934 072,16 zł, a rok wcześniej było to 3 482 612,16 zł. Koszty związane z pozyskaniem zawodników w 2020 roku i kwotami za podpis na kontraktach na koniec roku wyniosły 2,26 mln zł.

W 2020 roku klub zapłacił 16 469,88 zł z tytułu kar nałożonych przez PZPN. W budżecie zrównoważono je darowiznami w wysokości 17 535,30. Na wypłaty dla dwuosobowego zarządu przeznaczono niespełna 300 tys. zł.

Nie wszystkie kluby Ekstraklasy mają takie problemy jak Górnik. Zagłębie Lubin potrafiło wykazać zysk w wysokości ponad 25 milionów złotych, głównie za sprawą transferów. Co ciekawe, drużyną z Dolnego Śląska kieruje Artur Jankowski, który w latach 2011 – 2013 był również prezesem Górnika.