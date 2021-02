500+ na nowych zasadach

Od 1 lutego można składać nowe wnioski w rządowym programie wspierającym rodziny z dziećmi 500+. W Zabrzu wspiera on ponad 16 tysięcy rodzin i więcej niż 26 tysięcy dzieci. By uzyskać świadczenie na nowo, konieczne będzie ponowne złożenie dokumentów. Zobaczcie, jakich terminów koniecznie trzeba przypilnować.

Prawo do 500+ w 2021 roku będzie ustalane na czas od 1 czerwca do 1 maja 2022 roku. Wiąże się to z koniecznością złożenia nowego wniosku o wypłatę świadczenia. Wnioski będzie można składać elektronicznie, za pomocą bankowości internetowej, portalu Emp@tia lub poprzez platformę e-PUAP, już od 1 lutego. Od 1 kwietnia będzie można zrobić to drogą tradycyjną. Warto o tym pamiętać, bo jeżeli rodzice zapomną, pieniądze z programu 500+ nie zostaną przelane na ich konta. Rodzice kilku dzieci mogą składać wniosek na jednym formularzu.

- W Zabrzu w 2020 roku z programu 500+ korzystało 16 736 rodzin, które dostawały świadczenia na 26 381 dzieci. Rocznie w tego tytułu do mieszkańców Zabrza trafia około 148 milionów złotych – mówi Przemysław Andrysiak, kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych.

Beneficjenci programu powinni pamiętać, że termin wypłaty świadczenia zależy od momentu złożenia wniosku. Im szybciej złożą wniosek, tym szybciej otrzymają pieniądze z programu. Najlepiej zrobić to do 30 kwietnia. Rząd mówi, że dzięki temu można być spokojnym o zachowanie ciągłości wypłat z 500 plus. Jeśli to się nie uda, tak wyglądają kolejne terminy wypłaty pieniędzy w programie: złożenie wniosku do 30 kwietnia 2021 r. oznacza wypłatę pieniędzy do 30 czerwca 2021 r., złożenie wniosku od 1 do 31 maja 2021 r. – wypłata do 31 lipca 2021 r., złożenie wniosku od 1 do 30 czerwca 2021 r. wypłata do 31 sierpnia, złożenie wniosku od 1 do 31 lipca 2021 r. wypłata do 30 września 2021 r.

Od początku funkcjonowania programu do polskich rodzin trafiło ponad 130 mld złotych, a świadczenie co miesiąc otrzymuje 6,5 miliona dzieci. Szacuje się, że w 2021 roku na świadczenie trzeba będzie przeznaczyć 41 mld zł. DARIUSZ CHROST