3,5 mln zł od zabrzan dla organizacji

Trwa okres składania zeznań podatkowych. Mamy na to czas do 30 kwietnia. Ilu podatników rozlicza się w Zabrzu? Jaka część robi to elektronicznie? Ile czasu czeka się na zwrot podatku i od czego to zależy? Ilu zabrzan wspiera organizacje pozarządowe 1% swojego podatku? Które dostają najwięcej? Odpowiada Marek Schuetz, kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej Urzędu Skarbowego w Zabrzu.

Czy coś zmieniło się w przepisach podatkowych w tym roku?

Zmiany związane są z epidemią koronawirusa i obostrzeniami. Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po wcześniejszej rezerwacji. Wizytę można zarezerwować przez Internet, gdzie wybiera się datę, godzinę i temat rozmowy z pracownikiem lub telefonicznie. Dzięki temu przestrzegamy reżimu sanitarnego, podatnicy nie stoją w kolejce, przychodzą na konkretną godzinę. A i tak większość spraw skarbowych można załatwić elektronicznie, bez konieczności osobistego przychodzenia do urzędu, za pośrednictwem portalu podatki.gov.pl. Dodatkowo, na zewnątrz urzędu, od godz. 7.30 do 14.30, a w poniedziałki do godz. 18.00, wystawiona jest urna, do której można wrzucić zeznanie podatkowe lub każdy inny dokument w wersji papierowej. Codziennie jest ona opróżniana, nie ma możliwości, by cokolwiek zaginęło. Jest tam też szafka ze wszystkimi drukami, z których korzystają podatnicy. Staramy się, by podatnicy mieli jak najdogodniejsze możliwości rozliczenia się. Na ten moment nie mamy informacji czy zostanie przedłużona akcja składania zeznań. Trzeba zdążyć do 30 kwietnia.

Ilu podatników rozlicza się w Zabrzu?

Trudno to jednoznacznie powiedzieć, bo niektórzy podatnicy mogą składać kilka rodzajów zeznań. Samych PIT-ów 37, od osób fizycznych, nie prowadzących działalności, złożono w ubiegłym roku 61 tysięcy. Do tego dochodzą PIT-y 36 i 36L, od osób które prowadzą działalność gospodarczą, których złożono 6775. PIT 36L, od osób, rozliczających się podatkiem liniowym, płaci niespełna 2100 osób. Ryczałtowców, wśród których są też wynajmujący mieszkania, jest ponad 3 tysiące, W zeszłym roku PIT-28 było 3154. W sumie to ponad 70 tys. podatników, z tym zastrzeżeniem, że część może się pokrywać. Inna ważna liczba – w ubiegłym roku w Zabrzu 88% zeznań złożono elektronicznie, w tym roku, na tę chwilę jest to 92%. Widać, że cyfryzacja postępuje. Przy okazji chciałem wyjaśnić jedną kwestię – wiele osób starszych podkreślało, że woli składać zeznania papierowe, bo one od razu na miejscu są tu sprawdzane. Ale obecnie pracownik na miejscu niczego nie sprawdza. Dokumenty złożone papierowo idą najpierw na kwarantannę, podatnik może jedynie dostać potwierdzenie złożenia na kopii zeznania. Inna ważna liczba – 66% wszystkich podatników skorzystało w ubiegłym roku z możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pozarządowych. W tym roku jest to już 71% – widać, że ludzie są do tej idei coraz bardziej przekonani. Kiedyś mówili, że to małe kwoty, że nie warto, ale kiedy pokazywałem im zsumowane liczby, to działało na ich wyobraźnię.

Jaką kwotę przekazali zabrzanie lokalnym organizacjom pozarządowym?

W 2020 roku Zabrzanie przekazali łącznie dla organizacji pożytku publicznego 3 555 247 zł. Najwięcej z zabrzańskich organizacji dostało Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Fundacja Piastun – Wyrównywanie Szans oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii.

Z jakich ulg podatkowych korzystają zabrzanie?

Od lat 3 najpopularniejsze ulgi pozostają bez zmian – to ulga na dzieci, ulga termomodernizacyjna oraz ulga rehabilitacyjna. Powoli wygasa popularna wcześniej ulga internetowa.

W tym roku na rozliczanie podatku skarżą się emeryci. Proszę powiedzieć, z czego to wynika?

Do tej pory było tak, że emeryci, jeżeli nie mieli innych dochodów, byli rozliczani przez ZUS. Dostawali PIT 40A i tyle. Teraz przepisy się zmieniły. Niektórzy emeryci dostali PIT 40A, a inni – PIT-11A. PIT 40A dostawali ci, którym wyszła z rozliczenia kwota do dopłaty. To zwykle niewielkie sumy, złotówka, dwa złote. Wtedy emeryt jest rozliczony, a ZUS sam potrąca tę kwotę z kolejnej emerytury. Pozostałych emerytów, którym wyszło zero z rozliczenia albo drobne nadpłaty, ZUS już nie rozlicza, podatnik musi zrobić to sam. Oczywiście może skorzystać z usługi Twój e-PIT, który przygotowuje administracja skarbowa. Jeżeli podatnik nie ma żadnej dodatkowej ulgi ani nie chce przekazać 1% podatku wybranej organizacji, nic nie musi robić. 30 kwietnia automatycznie wygeneruje mu się zeznanie podatkowe. Jednak, by dostać taką niewielką nadpłatę, rzędu kilku złotych, podatnik musi zgłosić w Urzędzie Skarbowym swój rachunek bankowy o ile wcześniej tego nie zrobił – takie kwoty nie są wysyłane pocztą, bo opłata za przekaz byłaby wyższa niż sam zwrot. Jeśli podatnik tego nie zrobi, kwota będzie widniała na jego koncie w skarbówce. Warto podkreślić, że obecnie emeryci, którzy dostali PIT 11A, nie mogą złożyć dokumentu PIT – OP, wskazującym organizację pozarządową, która dostanie 1% ich podatku. Mogą to zrobić tylko w składanym zeznaniu lub w usłudze Twój e-PIT. Jeśli nic nie zmienią, 1% ich podatku trafi do organizacji, wskazanej w ubiegłym roku. Złożenie przez nich dokumentu PIT–OP jest nieskuteczne. Staramy się informować emerytów o tej zmianie, kontaktujemy się telefonicznie i mówimy o tym. Warto podkreślić, że dla emerytów i rencistów uruchomiliśmy specjalną infolinię telefoniczną. Jeżeli mają problemy z rozliczeniem się, mogą dzwonić pod numer 32 277 76 42. Jest też ogólnopolska informacja podatkowa i infolinia Krajowej Administracji Skarbowej, tam też można dzwonić i uzyskać tam wszelkie informacje.

Jak długo czeka się obecnie na zwrot nadpłaty podatku?

Terminy ustawowe zwrotów się nie zmieniły. Są trzy: jeżeli zeznanie wysłano drogą elektroniczną, zwrot następuje do 45 dni, jeżeli papierowo – zwrot dostaje się do 3 miesięcy. Jest też osobna opcja dla podatników, mających tzw. Kartę Dużej Rodziny – staramy się zwrócić nadpłatę do miesiąca. Patrząc na aktualne statystyki – na dzień dzisiejszy (wtorek, 6 kwietnia) rozliczyło się w Zabrzu 53% podatników, czyli nieco ponad połowa. Zwroty staraliśmy się wykonywać na bieżąco, średnio po około 3 tygodniach. Teraz pewnie ten okres nieco się wydłuży.

Dziękuję za rozmowę.

DARIUSZ CHROST