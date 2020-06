32 miliony dla przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu wypłacił ponad 32 mln zł w ramach tarczy antykryzysowej. Zabrzańscy przedsiębiorcy złożyli dotąd 7160 wniosków, z czego 6685 zostało już rozpatrzonych przez pracowników PUP.

Przedsiębiorcy mogą wnioskować o pomoc w zakresie udzielenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, a także dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników. Możliwe jest także otrzymanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych.

Zabrze jako jedno z pierwszych miast wprowadziło pakiet rozwiązań pomocowych skierowanych do przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii. Obejmują one m.in. zwolnienia z podatku od nieruchomości – gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za okres od 1 kwietnia br. do dwóch miesięcy po dniu odwołania stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia. Podjęto również uchwałę, zgodnie z którą nastąpiło przedłużenie terminów płatności podatku od nieruchomości – gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej do 30 września br. za terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu br.

Umorzenia czynszów wyniosły do tej pory ok. 500 tys. zł, a umorzenia i odroczenia z tytułu użytkowania wieczystego: 765 tys. zł.