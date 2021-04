Nie żyje mężczyzna, poszkodowany po wybuchu gazu

Nie żyje 34-letni mężczyzna, który z ciężkimi urazami ciała i poparzeniami trafił do szpitala, po potężnym wybuchu gazu, do którego doszło 23 marca, w mieszkaniu na drugim piętrze 11-piętrowego bloku przy ul. Struzika 6. Policjanci wraz z prokuraturą prowadzą postępowanie w tej sprawie, jedną z hipotez jest próba samobójcza. Zmarł lokator mieszkania, w którym doszło do eksplozji. W chwili wybuchu 34-letni mężczyzna znajdował się w mieszkaniu. Po wybuchu mężczyzna w płonącym ubraniu wyczołgał się na balkon i z niego skoczył. Poszkodowanemu udzielał na miejscu pomocy zespół ratownictwa medycznego, a następnie przetransportowano go śmigłowcem do szpitala w Sosnowcu. Był w ciężkim stanie, niewydolny oddechowo i mocno poparzony.