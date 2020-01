Za niespełna dwa tygodnie Dzień Babci i Dziadka. Możecie złożyć im życzenia w papierowym wydaniu Nowin Zabrzańskich, które ukaże się 16 stycznia. Oczywiście bezpłatnie.

Zapraszamy do składania życzeń z okazji Dnia Babci i Dziadka w Nowinach Zabrzańskich. Można je przesyłać, najlepiej ze zdjęciem, na adres mailowy d.chrost@nowinyzabrzanskie.pl. Czekamy do wtorku, 14 stycznia, do godz. 15.00.