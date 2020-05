Zwolnij! Dziś policyjna akcja Prędkość

Dzisiaj zabrzańscy policjanci prowadzą akcję „Prędkość”. Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych i skalę ich skutków. Policjanci patrolujący drogi województwa śląskiego, tylko w samym kwietniu ujawnili 455 przypadków przekroczenia prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h więcej niż pozwalały na to przepisy. Ponad dwukrotnie pobity został dotychczasowy niechlubny rekord, kiedy to w październiku ubiegłego roku doszło do 217 tego typu przekroczeń. Celem policyjnych działań jest przypomnienie kierowcom, że pomimo dużo mniejszego ruchu na naszych drogach ograniczenia prędkości nadal obowiązują. W akcji zostaną wykorzystane radiowozy oznakowane i nieoznakowane, również wyposażone w wideorejestratory oraz ręczne mierniki prędkości.