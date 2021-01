Zwłoki w kanale ciepłowniczym

W kanale ciepłowniczym w parku obok Domu Muzyki i Tańca znaleziono zwłoki mężczyzny. W poniedziałek wieczorem przez kilka godzin trwała akcja policji i straży pożarnej, której celem było wydobycie ciała z kanału.

- Ustaliliśmy, że był to 36-letni zabrzanin, osoba bezdomna. Policjanci dotarli do jego rodziny, która potwierdziła tożsamość zmarłego – mówił „Nowinom” Sebastian Bijok, rzecznik zabrzańskiej policji. – Sama akcja w parku obok Domu Muzyki i Tańca trwała kilka godzin. Ciało było na głębokości kilku metrów, między plątaniną rur, panowały trudne warunki. Na razie nie wiemy, co spowodowało śmierć mężczyzny, możliwości jest wiele. Prokuratura zleciła sekcję zwłok, by jednoznacznie to ustalić.