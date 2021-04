ZUS już otwarty

Od poniedziałku, 12 kwietnia, Oddział ZUS w Zabrzu, ponownie został otwarty dla klientów. Tak jak dotychczas obsługa odbywać się będzie w godz. 8.00-15.00, od poniedziałku do piątku.

Wizyty w ZUS odbywają się przy bezwzględnym przestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego. Osoby odwiedzające ZUS są wpuszczane do wewnątrz pojedynczo, w zależności od dostępności stanowiska, na którym możliwe jest załatwienie danej sprawy. – Zwracamy się z prośbą do naszych klientów, aby odwiedzali nasze placówki tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne. Uruchomiliśmy szereg dodatkowych usług dla naszych klientów, które pozwalają na załatwienie spraw w ZUS bez wychodzenia z domu, bez narażania się na kontakt z innymi osobami – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. Jednym z proponowanych rozwiązań jest możliwość wideorozmowy z pracownikiem ZUS (www.zus.pl/e-wizyta). Wystarczy mieć dostęp do interentu, smartfon lub komputer z kamerką i w ten sposób online zapytać o swoją sprawę w ZUS lub skorzystać z porady. Korzystanie z takiej wizyty jest bardzo proste, nie trzeba mieć jakiś wyjątkowych umiejętności informatycznych. Osoby, które chciałyby na miejscu w placówce porozmawiać z ekspertem ZUS, mogą takie spotkanie zamówić telefonicznie dzwoniąc pod nr telefonu 32 393 22 08 (to numer telefonu dla umawiania wizyt w placówkach podległych zabrzańskiemu 0ddziałowi ZUS). W trakcie rozmowy wskazujemy dogodny dla nas dzień i godzinę spotkania, placówkę, w której ma się odbyć wizyta, a także kilka informacji dotyczących zamawiającego wizyty, m.in. dane osobowe czy numer telefonu komórkowego. Mając zaplanowaną wizytę – mamy pewność, że danego dnia o wskazanej godzinie pracownik ZUS będzie do naszej dyspozycji, bez wcześniejszego oczekiwania na dostępność obsługi na SOK. Więcej informacji na temat telefonicznego umawiania wizyt ZUS można znaleźć pod adresem https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/zarezerwuj-wizyte Umówić wizytę w ZUS można także poprzez Platformę Usług Elektronicznych. Sami wybieramy dogodną dla nas porę spotkania w urzędzie, bez oczekiwania. Osoby, które posiadają konta na PUE ZUS większość swoich spraw mogą załatwić zdalnie, przez internet, tą drogą mogą również składa wnioski i dokumenty do ZUS. - Te rozwiązania przygotowaliśmy z myślą o wygodzie i łatwym dostępie do naszych usług, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo i komfort naszych klientów. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji epidemicznej, gdy dla własnego bezpieczeństwa powinniśmy zachować odpowiedni odstęp od innych osób, a także unikać większej grupy ludzi. Dlatego bardzo zachęcamy do korzystania z tych różnych form kontaktu z ZUS – dodaje rzeczniczka. Przed wejściem do dyspozycji klientów nadal pozostaje skrzynka, do której można samodzielnie składać dokumenty, wnioski i pisma – bez kontaktu z pracownikiem ZUS.