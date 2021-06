Zrewitalizowana strefa naziemna Sztolni Królowa Luiza czeka!

Wielkie otwarcie wyjątkowej strefy Carnall – naziemnej części Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu, coraz bliżej! Start już 2 lipca. Tego dnia pieczołowicie zrewitalizowane zabudowania zaczną tętnić życiem! Na scenie pojawią się Bovska i Jarecki.

Co to za miejsce? Strefa naziemna przy szybie Carnall w Sztolni Królowa Luiza to poprzemysłowa przestrzeń, która dzięki rewitalizacji zyskała właśnie drugie życie, a za kilka dni stanie się największą, kulturalną strefą w Polsce. Ostatni, największy etap prac (właśnie zakończony), został zrealizowany jako część dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”.

Wśród niedostępnych do tej pory obiektów, które zyskały drugie życie, należy wymienić m.in. maszynownię szybu Prinz Schönaich ze zlokalizowaną w niej unikatową wystawą dedykowaną ratownictwu górniczemu i zagrożeniom w kopalniach. Dawny warsztat elektryczny zmienił się w pokazową kuźnię i miejsce do przeprowadzania konserwacji cennego wyposażenia Muzeum. Dodatkową atrakcją (kolejnym unikatem w skali Europy!) jest wyremontowana parowa maszyna wyciągowa szybu Carnall, czynna niezmiennie od 1915r.– pokaz jej działania z pewnością pozostawi niezapomniane wrażenia. To tylko namiastka tego co czeka na naszych gości.

Rewitalizacja strefy Carnall zaowocowała stworzeniem największej w Polsce kulturalno- muzycznej strefy. Uczestnicy wydarzeń kulturalnych i turyści, mieszkańcy Zabrza i przyjezdni turyści, każdy znajdzie coś dla siebie. A co konkretnie? - Strefę chilloutu; - możliwość spędzenia czasu z rodziną, w czasie zwiedzania strefy naziemnej- gra terenowa ,,Misja ratownicza”; - zwiedzanie z przewodnikiem, tutaj pytajcie o ,,Drogę górnika”; - warsztaty i atrakcje dla wszystkich; - MUZYKA na żywo. Zadbaliśmy o wszystko!

Zapraszamy już od 2 lipca, o godzinie 14:00 na wielką imprezę otwarcia.

W programie przewidziano:

• Zwiedzanie samodzielne lub z przewodnikiem

• Warsztaty z udziałem grupy teatralnej „Lufcik na korbkę”;

• Pokazy sprzętu ratownictwa górniczego;

• Diabelski młyn;

• Koncert: na scenie wystąpią: JARECKI o godz. 19:00, i gwiazda wieczoru – BOVSKA o godz. 20:00

• DJ set na zakończenie;

• Otwarcie nowego punktu na gastronomicznej mapie Śląska – odkryj smaki ,,Zmiękczalni”.

*Na wszystkie atrakcje wstęp wolny

Impreza otwarcia to dopiero początek! Tego dnia pieczołowicie zrewitalizowane zabudowania powierzchniowe Kopalni Królowa Luiza zaczną tętnić życiem! Na scenie pojawią się Bovska i Jarecki. Znani artyści, którym scena nie jest obca. Ich muzyczne historie zaowocowały popularnością i wierną grupą fanów. Popowe rytmy i rapowe brzmienie to połączenie idealne. Tym koncertem rozpoczniemy Carnall Festval – cykl koncertów, które będą się odbywały, w każdą wakacyjną sobotę.

*Adres: Strefa Carnall, ul. Wolności 408, Zabrze. Rezerwacji zwiedzania z przewodnikiem: telefonicznie pod nr (32) 271 40 77 oraz online pod adresem https://bilety.kopalniaguido.pl.