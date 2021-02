Jeśli nie widzicie świata poza swoimi wybrankami i wybrańcami serca, to możecie im o tym powiedzieć za pośrednictwem Nowin Zabrzańskich. Wyślijcie nam swoje walentynkowe życzenia na adres: reklama@nowinyzabrzanskie.pl. Każda forma jest dozwolona, zaś bardzo mile widziane są zdjęcia. Na Wasze miłosne wyznania czekamy do północy 8 lutego, a opublikujemy je w wydaniu, które ukaże się w kioskach 11 lutego. Zatem, do dzieła!