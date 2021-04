Żłobki droższe o połowę

Nie zdziwimy się, jeśli nie daliście rady oglądać transmisji wczorajszej sesji Rady Miasta. Rekordu nie było, ale trwała blisko 8 godzin…. Mamy dla Was skrót najważniejszych decyzji radnych, dotyczących życia mieszkańców Zabrza.

Wzrośnie opłata za pobyt w miejskich żłobkach. Projekt uchwały zakładał wzrost o 50%, z 1 zł za godzinę do 1,5 zł. Kamil Żbikowski wnioskował o zmniejszenie planowanego wzrostu. Prawnik UM, prof. Bogdan Dolnicki, tłumaczył, że uchwała musi być podjęta lub odrzucona dokładnie w proponowanej wersji, bo ona była poprzedzona konsultacjami społecznymi. Kamil Żbikowski dopytywał się, jak wyglądały te konsultacje. – Wywiesiliśmy informację w gablocie w urzędzie oraz na stronie urzędu – mówił wiceprezydent Krzysztof Lewandowski. Dodał, że nikt nie wypowiedział się w tej sprawie. Straszył też, że jeśli podwyżka nie wejdzie w życie, nie będzie zwiększenia płac dla pracowników żłobków. Ostatecznie 15 radnych zagłosowało za podwyżkami, 3 było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu.

Dyskusję wzbudziła też kwestia powstania tablicy – pomnika upamiętniającego postać kpt. Roberta Oszka. Kapitan Robert Oszek to zabrzański żołnierz i powstaniec śląski, uczestnik walk Flotylli Pińskiej i Dnieprzańskiej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Za swoje zasługi był wielokrotnie honorowany odznaczeniami rangi państwowej, m.in. został kawalerem Krzyża Virtuti Militari. Przez godzinę dyskutowano o tym, czy 90 tysięcy na ten cel to nie za dużo i czy nie lepiej wykonać mural, upamiętniający zasłużonego zabrzanina. Ostatecznie 13 radnych zagłosowało przeciwko zdjęciu projektu z porządku obrad, a chwilę później uchwała została przyjęta.

Rada wytypowała trzech przedstawicieli Rady Miasta Zabrze do składu komisji do spraw nagród Miasta Zabrze za wysokie wyniki sportowe. Znaleźli się w niej Łucja Chrzęstek Bar, Grzegorz Olejniczak i Grzegorz Turek.

Radni głosowali też uchwałę, przygotowaną przez Koalicję Obywatelską, zachęcającą prezydent Zabrza, do podjęcia rozmów o zwolnienie mieszkańców z opłaty za ciepło w związku z awarią w elektrociepłowni Fortum Power and Heat Polska w Zabrzu, za okres awarii oraz o przyznanie rekompensaty za korzystanie z alternatywnych źródeł ciepła podczas przerwy w dostawie ciepła. Większość uznała, że nie ma to sensu. Za było 12 radnych, projekt został odrzucony.

Radni podjęli zagłosowali m.in. w sprawach wyłączenia i likwidacji publicznego VI Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, wyłączenia i likwidacji publicznego X Liceum Ogólnokształcącego z Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, wyłączenia i likwidacji publicznej Szkoły Policealnej Nr 5 z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Makoszowskiej oraz dla terenów położonych w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej.

