Zdrowie na poziomie

Jeśli w Zabrzu chcemy odtrąbić sukces, to właśnie ten! 7 października otwarte zostanie Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia, będące częścią Politechniki Śląskiej. Razem z nim naukowcy z Wydziału Inżynierii Biomedycznej wejdą do światowej ligi wdrażającej najnowocześniejsze rozwiązania w służbie dla zdrowia. Ich partnerem w tych działaniach jest Philips – marka, która nie wymaga komplementowania.

- Pandemia obnażyła wiele braków. Najboleśniejsze są te, w krajowym systemie opieki zdrowotnej. Jest niedofinansowany, źle zorganizowany, z poważanym deficytem kadrowym. Tym dwóch ostatnim jesteśmy w stanie zaradzić. Systemy informatyczne doskonale sprawdzają się w planowaniu i racjonalizowaniu czasu, a nowe urządzania wyręczyłyby personel medyczny w wielu czynnościach. Specjaliści prognozują, że po koronawirusie przyjdą inne, wywołujące pandemie. Musimy być do nich przygotowani. Nasza placówka będzie właśnie takim zapleczem – miejscem, gdzie można będzie szybko i skutecznie odpowiadać na zagrożenia dla zdrowia obywateli – mówi prof. dr hab. inż. Marek Gzik, kierownik Katedry Biomechatroniki w Wydziale Inżynierii Biomedycznej.

Ale pomysł na Centrum jest znacznie straszy niż pandemia, ze znacznie szerszą perspektywą działania niż reagowanie na kryzysowe sytuacje dotyczące zdrowia. Narodził się już w 2011 r., rok po powstaniu Wydziału Inżynierii Biomedycznej, najmłodszego z funkcjonujących w Politechnice Śląskiej, od początku z siedzibą w Zabrzu. – Miasto zawsze nas wspierało. Nasi studenci i wykładowcy korzystali z hali Pogoń. Później zainwestowano 22 mln zł w przeprowadzkę Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, by przekazać nam budynek, którym obie instytucje się dzieliły i który znajduje się obok Wydziału Organizacji i Zarządzania. Wkład miasta w budowane teraz Centrum to grunt i siedziba Wydziału Inżynierii Biomedycznej, o łącznej wartości 10,5 mln zł –mówi prof. Marek Gzik.

Idea Centrum narodziła się prawie równocześnie z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej, bo od początku było jasne, że by rozwiązania projektowane przez naukowców trafiały m.in. w ręce lekarzy potrzebna jest baza, gdzie przed wdrożeniem zostaną gruntowanie przebadane. – Aparatura, która w nim stanie jest na najwyższym światowym poziomie. Zapłacimy za nią ponad 70 mln zł. Dysponujemy również systemami informatycznymi Philipsa. To jego wkład w przedsięwzięcie. Został wyceniony na ponad 17 mln zł, jednak jego wartość rynkowa jest znacznie wyższa. Zamierzamy odpowiadać na potrzeby środowiska medycznego, a potencjał intelektualny mamy duży – współpracuję ze świetnym zespołem młodych, ambitnych i bardzo zdolnych ludzi. Właśnie ten aspekt przedsięwzięcia docenił Philips. Na satysfakcjonujące go, finansowe profity nie może liczyć. Naszym celem jest nie tylko wspieranie medycyny w leczeniu chorób, ale również profilaktyki, dobrego stylu życia, by liczna zdrowych obywateli była coraz większa – dodaje prof. Marek Gzik.

Budowa Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia ruszyła w marcu ubiegłego roku. Ma kosztować 92 mln zł. Lwia część pieniędzy to fundusze unijne, 8 mln zł dała Politechnika Śląska, a Philips 18 mln zł (do systemów informatycznych dołożył jeszcze gotówkę). – 20-procentowy wkład niepublicznych pieniędzy był warunkiem formalnym. Znalezienie partnera na polskim rynku było nierealne. Philipsa udało się namówić do współpracy, dzięki osobistym kontaktom naszych pracowników. Szczególnie pomógł prof. Andrzej Hajdasiński, również wykładowca jednego z renomowanych holenderskich uniwersytetów ekonomicznych. Centrum, poza profitami dla zdrowia publicznego, ma być szansą rozwoju naukowego dla naszych pracowników. Będą korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań, kontaktów z najlepszymi. W świecie będziemy działać pod szyldem EHTIC. To akronim European HealthTech Innovation Center. Na swoje utrzymanie będziemy zarabiać sami. 40 proc. naszej działalności może być komercyjna – mówi prof. Marek Gzik.