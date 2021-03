Zawiedzeni i uszczęśliwieni

Najlepiej, by dyskusji nie było. Wiadomo: część radnych wygłasza bezproduktywne tyrady. A gdy debata nad projektem się przedłuża, można złożyć wniosek o jej zamkniecie. I tak właśnie było podczas sesji Rady Miasta, 15 marca. Mimo tego nie uniknięto ostrych potyczek słownych. Najważniejsze jednak – deklarowano to kilka razy – wreszcie i całkowicie zwolniono przedsiębiorców z opłaty koncesyjnej za 2021 r. Działkowcom zagwarantowano 200 tys. zł, a Górnik Zabrze dostał prawie 4,2 mln zł na ustabilizowanie swojej sytuacji finansowej.

Zwolnienie przedsiębiorców z koncesji za sprzedaż i spożywanie alkoholu na miejscu ma swoją długą, zabrzańską historię. W Bytomiu zrobiono to od ręki, podczas specjalnej sesji Rady Miasta. Nasi sąsiedzi zdecydowali, że w tym roku, ze względu na pandemię, w ogóle nie będą jej pobierać. Taką możliwość dała gminom ustawa, mająca minimalizować negatywne skutki sytuacji epidemicznej. W Zabrzu całkowita rezygnacja z opłaty zajęła samorządowi kilka tygodni i dwie sesje.

W lutym do kosza trafił projekt klubu Koalicji Obywatelskiej – Nowe Zabrze o zawieszeniu pobierania koncesji w 2021 r. Argumentowano, że może być prawnie wątpliwy. Przyjęto za to rozwiązanie prezydent Zabrza, oferujące przedsiębiorcom ulgę w wysokości 2/3 opłaty. Tyle historii. Miesiąc później, 15 marca prezydent Zabrza złożyła autopoprawkę do uchwały z lutego, znoszącą także 1/3 opłaty za alkohol sprzedawany i spożywany na miejscu. Dlaczego nie zrobiono tego od razu, jak w Bytomiu? – Bo były wątpliwości prawne – powtórzył argumentację z początku dyskusji wiceprezydent Krzysztof Lewandowski.

Zabrzańska historia zwalniania z koncesji, nie dość, że długa, ma tendencję do powtarzania się. Kiedy 3 dni temu przyjęto prezydencką autopoprawkę, ściągnięto projekt KO – Nowego Zabrza o zwolnieniu przedsiębiorców z 1/3 opłaty. – Propozycja opozycji ma poważną wadę prawną. Gdybyśmy ją przegłosowali, w sprawie koncesji obowiązywałyby dwa dokumenty: uchwała naszego autorstwa, o uldze w wysokości 2/3 i ta dzisiejsza, przygotowana przez opozycję, o uldze w wysokości 1/3 – tłumaczył Borys Borówka, wiceprezydent Zabrza.

W dyskusji o koncesji uparcie wracało jednak pytanie: dlaczego władze miasta nie zrezygnowały od razu z całości opłaty za sprzedaż i spożywanie alkoholu na miejscu? – Czy między sesją w lutym, a 15 marca zmienił się stan prawny? Jeśli nie, to dlaczego teraz można zwolnić przedsiębiorców w 100 procentach z koncesji, a w lutym można było tylko częściowo? Która komisja opiniowała dzisiejszą autopoprawkę prezydent Zabrza? Ponieważ żadna się nią nie zajmowała, to właśnie brak tego etapu legislacji może być wadą, która doprowadzi do zakwestionowania projektu przez nadzór prawny wojewody – mówiła Agnieszka Rupniewska z KO – Nowe Zabrze.

Radni zatwierdzili zmianę w budżecie, na podstawie której rodzinne ogrody działkowe otrzymają do podziału, w 2021 r., 200 tys. zł. To znacznie mniej niż gwarantowała im deklaracja zatwierdzona uchwałą z lutego. Zdecydowano wtedy, że działkowcy, co 2 lata będą dysponować 1,5 mln zł na realizację własnych inwestycji. Znacznie więcej, bo prawie 4,2 mln zł, otrzymał za to Górnik Zabrze. – Robicie krzywdę klubowi, robicie krzywdę miastu. Te pieniądze nigdy do nas nie wrócą, a sportowa spółka traci szansę na usamodzielnienie się. Może warto zmniejszyć w niej nasze udziały? Zabrzańskie wydatki na ograniczanie niskiej emisji są mniejsze niż wsparcie udzielone dziś klubowi. Proszę zastanowić się nad priorytetami –mówił Kamil Żbikowski, przewodniczący klubu Lepsze Zabrze.

Dyskusje często przerywały wnioski o jej zakończenie. W praktyce wyglądało to tak: głos mogli zabrać ci, którzy zadeklarowali chęć wypowiedzenia się przed ich zgłoszeniem. Pozostali już takiej szansy nie mieli. Sprzeczano się więc kto był pierwszy: radny z ręką w górze, czy ten domagający się zakończenia debaty. Ale byli i tacy, którzy swobodnie i spokojnie wygłaszali swoje opinie. Na przykład takie: dziękuję pani prezydent za wóz gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Makoszowach, dziękuję za zaangażowanie w sprawie zagospodarowania terenu po zlikwidowanej kopalni, dziękuję za balon nad Koksownikiem, dziękuję za wszelki e działania. Jestem uszczęśliwiony!