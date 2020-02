Zaśpiewają i zagrają dla Marysi

Znów jest okazja, by pomóc 6-letniej Marysi Ziółkowskiej. I to nie jedna, lecz dwie. 29 lutego można będzie pośpiewać do mikrofonu, a 1 marca zagrać w piłkę nożną pod dachem. Dochód z imprez zostanie przeznaczony na leczenie zabrzanki. Marysia od roku walczy z glejakiem mózgu.

Na karaoke zaprasza Restauracja Impresja, w Parku Hutniczym. Najpierw, od godz. 17.00 swoje ulubione przeboje będą śpiewać dzieci, a 2 godziny później dorośli. Ci, którzy przyjdą wokalnie się popisać i ci, którzy przyjadą ich posłuchać będą mogli również wziąć udział w charytatywnej aukcji. Dla wszystkich wystąpi Chór Mieszany Klaster.

Turniej piłki nożnej odbędzie się w hali MOSiR, przy ulicy Matejki. Drużyny zagrają w pięcioosobowych składach. Wpisowe to 300 zł. Zapisy oraz szczegóły organizacyjne na facebooku Marysi Ziółkowskiej lub pod adresem: piotr.labus@worksportbalance.pl, telefonicznie pod numerem: 668461049.

Marysia przeszła dwie operacje podcięcia wiązadełek gałek ocznych. Ponad rok temu zaobserwowano w jej głowie patologiczną strukturę obejmującą głównie pień mózgu, o charakterze glejaka. Rokowania lekarzy są złe, ale rodzina wciąż szuka ratunku. Dziewczynka uwielbia rysować, kocha wszystkie zwierzątka: najbardziej kotki, najmniej pająki.