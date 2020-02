Zapalił się magazyn

Zapalił się jeden z magazynów przy ul. Pawliczka. Na miejscu akcję gaśniczą prowadzili funkcjonariusze z zabrzańskiej straży pożarnej. W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał.

Do zdarzenia doszło we wtorek, zaraz po północy, w jednym z magazynów przy ul. Pawliczka. Obecni na miejscu pracownicy ochrony zobaczyli, że z budynku wydobywa się gęsty, smolisty szary dym. Na miejsce przybyli funkcjonariusze z zabrzańskiej straży pożarnej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. Obecnie z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa trwają czynności zmierzające do ustalenia przyczyny pożaru.