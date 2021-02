Zamknięta SP 5

Do końca tygodnia zostały zawieszone zajęcia dla klas I – III w Szkole Podstawowej nr 5. Powód? Niska temperatura w placówce, spowodowana awarią elektrociepłowni Fortum i ograniczeniem dostaw ciepła.

- To decyzja dyrektora, który ma prawo zawiesić zajęcia, gdy temperatura w szkole jest niższa niż 18 stopni – mówi Ewa Wolnica, naczelnik Wydziału Oświaty UM. – To na razie jedyna placówka w Zabrzu, która zdecydowała się na taki krok. W tych, które przeszły termomodernizację, nie ma póki co takiego problemu.